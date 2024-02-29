英格蘭足總盃｜曼聯小勝森林晉級鬥利物浦　車路士臨完場入波僅贏列斯（附比賽精華）

英格蘭足總盃的16強，曼聯作客憑着卡斯米路（Casemiro）頂入致勝一球，以1:0小勝諾定咸森林，不過紅魔晉級後，將會對上紅軍利物浦。至於失落聯賽盃的車路士，就憑干拿加歷查（Conor Gallagher）在90分鐘入波，以3:2反勝英冠的列斯聯晉級。

曼聯今仗面對傷兵影響，球隊多達10名球員因傷缺陣。上半場紅魔有近期遭質疑的安東尼馬菲奧斯（Antony）射門中楣，而主場的森林其實有不少的攻門，只是對曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）的威脅不大。曼聯方面就有正選上陣的麥湯米尼（Scott McTominay）多次的攻門，卻都是無功而還。比賽要去到89分鐘，卡斯米路把握般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的罰球，前柱頂入，令曼聯以1:0擊敗森林晉級。