英格蘭足總盃｜曼聯小勝森林晉級鬥利物浦　車路士臨完場入波僅贏列斯（附比賽精華）

英格蘭足總盃的16強，曼聯作客憑着卡斯米路（Casemiro）頂入致勝一球，以1:0小勝諾定咸森林，不過紅魔晉級後，將會對上紅軍利物浦。至於失落聯賽盃的車路士，就憑干拿加歷查（Conor Gallagher）在90分鐘入波，以3:2反勝英冠的列斯聯晉級。
曼聯今仗面對傷兵影響，球隊多達10名球員因傷缺陣。上半場紅魔有近期遭質疑的安東尼馬菲奧斯（Antony）射門中楣，而主場的森林其實有不少的攻門，只是對曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）的威脅不大。曼聯方面就有正選上陣的麥湯米尼（Scott McTominay）多次的攻門，卻都是無功而還。比賽要去到89分鐘，卡斯米路把握般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的罰球，前柱頂入，令曼聯以1:0擊敗森林晉級。
利物浦輕取修咸頓晉級
紅魔晉級後的對手，將會是剛贏得聯賽盃的利物浦。紅軍在另一場的16強，面對英冠前列份子的修咸頓就相對輕鬆，球隊在18歲小將丹斯（Jayden Danns）梅開二度之下，以3:0擊敗對手晉級。
而聯賽盃亞軍的車路士，在主場對另一支英冠隊伍的列斯聯就相對難打，列斯8分鐘就由馬迪奧約瑟（Mateo Joseph）先開紀錄。雖然尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）在15分鐘追加，梅迪歷（Mykhailo Mudryk）更在37分鐘為藍戰士反先，可是換邊後約瑟再下一城，在59分鐘為列斯扳平。不過車路士在90分鐘，由加歷查攻入致勝一球，以3:2擊敗列斯取得晉級。
英格蘭足總盃八強抽籤
曼城（英超） 對 紐卡素（英超）
狼隊（英超） 對 高雲地利城（英冠）
車路士（英超） 對 李斯特城（英冠）
曼聯（英超） 對 利物浦（英超）