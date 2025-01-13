英格蘭足總盃｜曼聯少打一個12碼淘汰阿仙奴　舒克斯巴恩迪亞成功臣

英格蘭足總盃，今季表現低沉的曼聯，再次「打老虎」成功。作客在少打一人之下，在互射12碼階段淘汰阿仙奴晉級，下一圈會對李斯特城。至於熱刺就加時3:0淘汰業餘球隊譚禾夫。 上屆冠軍曼聯的衞冕之路，首場對手已是英超強敵的阿仙奴。上半場加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）雖然率先破門，不過旁證早已指出越位在先，入球無效，兩隊半場互無紀錄。換邊後兵工廠防線的大意，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）接應阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）的橫傳，在52分鐘禁區頂射入成1:0。達洛治（Diogo Dalot）在61分鐘領第2面黃牌被逐，令曼聯下半場大部份時間要少打一個。

藉多打一個優勢，阿仙奴在2分鐘後就由加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）轉身抽射補入追平。之後兵工廠有多次的反先機會，當中包括70分鐘的一次12碼，然而馬田奧迪加特（Martin Odegaard）操刀，被曼聯的副選門將巴恩迪亞（Altay Bayindir）救出。雙方法定時間打成1:1。加時也沒有改變戰果，雙方要互射12碼分勝負。阿仙奴第2輪有夏維斯（Kai Havertz）的射門被巴恩迪亞救出，而曼聯5輪射入，包括最後一輪的約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee），令曼聯在劣勢下，以12碼5:3淘汰阿仙奴。 艾摩廉滿意球隊戰意 曼聯主帥的艾摩廉（Ruben Amorim）賽後滿意球員的戰意，同時也大讚巴恩迪亞：「作為足球員的生涯就是有一個循環和重要時刻。有時在一個星期之內，你人生可以得到改變。你可以看阿爾泰（巴恩迪亞）。在對熱刺的比賽，所有人都對阿爾泰表現咬牙切齒，我明白的，而今日他成為我們的英雄。」他續說：「所有球員在這支球隊都會有機會，而他們很幸運，因為他們在效力曼聯。不論你只打了一場還時打足90場，為這球會比賽永遠都享受快樂。」巴恩迪亞賽後表示：「我想讓這偉大球會的每一位都快樂，我為此而每日努力。當你不能上陣，這沒關係，伙要為每一分鐘、每一秒而做好準備。當你作為曼聯球員，你要永遠有這個準備。」

對於球隊的表現，艾摩廉就指：「特別是上半場，我們踢得比我第一場來時好。我們在死球處理有更好表示，更加進取，即使在10人應戰仍展示出戰意。少打一個對我們是真的很困難，讓阿仙奴有更多機會，球員也更疲倦。不過我覺得今日從第一分鐘開始，我們就與球迷聯繫起來。」 熱刺加時淘汰業餘隊 至於同日的其他賽果，熱刺在90分鐘與業餘聯賽球隊的譚禾夫互無紀錄，但是他們在加時連入3球，以3:0淘汰對手晉級。紐卡素就以3:1擊敗乙組的布羅姆利，而葉士域治亦以3:0贏布里斯托流浪。同時足總盃第4圈抽籤完成，曼聯會對李斯特城，而曼城就會對上奧連特或打吡郡。

英格蘭足總盃第4圈抽籤： 曼聯（英超） 對 李斯特城（英超）

列斯聯（英冠） 對 米禾爾（英超）／杜根咸（非聯賽）

白禮頓（英超） 對 車路士（英超）

普林斯頓（英冠）／查爾頓（英甲） 對 韋甘比（英甲）

埃克塞特（英甲） 對 諾定咸森林（英超）

高雲地利城（英冠） 對 葉士域治（英超）

布力般流浪（英冠） 對 狼隊（英超）

曼斯菲（英甲）／韋根（英甲） 對 富咸（英超）

伯明翰（英甲） 對 紐卡素（英超）

普利茅夫（英冠） 對 利物浦（英超）

修咸頓（英超） 對 般尼（英冠）

奧連特（英甲）／打吡郡（英冠） 對 曼城（英超）

唐卡士打（英乙） 對 水晶宮（英超）

史篤城（英冠） 對 卡迪夫城（英冠）