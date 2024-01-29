英格蘭足總盃｜曼聯戰乙組仔險遭滑鐵盧　紐波特郡一度追平（附比賽精華）

英格蘭足總盃的第4圈，英超的曼聯作客乙組的紐波特郡，一度在領先兩球下被對手追平。幸安東尼馬菲奧斯（Antony）與海倫（Rasmus Hojlund）之後的入球，為球隊再領先，並以4:2淘汰對手晉級。

雖然被抽中對乙組的對手，曼聯今仗仍以強陣出擊，上半場7分鐘，先由般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）禁區內射近柱開紀錄。邁奴（Kobbie Mainoo）在13分鐘，為曼聯將比數拉開，紅魔以為形勢穩陣。不過在36分鐘，主隊的拜仁摩里斯（Bryn Morris）25碼外把握機會球不着地「窩利」抽入，半場為紐波特郡追至1:2。