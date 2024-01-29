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體育
2024-01-29 11:50:44

英格蘭足總盃｜曼聯戰乙組仔險遭滑鐵盧　紐波特郡一度追平（附比賽精華）

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海倫為曼聯攻入再領先一球。(路透社)

海倫為曼聯攻入再領先一球。(路透社)

英格蘭足總盃的第4圈，英超的曼聯作客乙組的紐波特郡，一度在領先兩球下被對手追平。幸安東尼馬菲奧斯（Antony）與海倫（Rasmus Hojlund）之後的入球，為球隊再領先，並以4:2淘汰對手晉級。

雖然被抽中對乙組的對手，曼聯今仗仍以強陣出擊，上半場7分鐘，先由般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）禁區內射近柱開紀錄。邁奴（Kobbie Mainoo）在13分鐘，為曼聯將比數拉開，紅魔以為形勢穩陣。不過在36分鐘，主隊的拜仁摩里斯（Bryn Morris）25碼外把握機會球不着地「窩利」抽入，半場為紐波特郡追至1:2。

紐波特郡下半場追平2:2。(路透社) 安東尼的補射為曼聯再度領先3:2。(路透社) 海倫把握機會射成4:2。(路透社) 曼聯4:2擊敗紐波特郡。(路透社) 曼聯4:2擊敗紐波特郡。(路透社) 曼聯4:2擊敗紐波特郡。(路透社) 曼聯4:2擊敗紐波特郡。(路透社)

安東尼補中為曼聯再領先

換邊後主隊2分鐘就給曼聯一記冷水，韋爾伊雲斯（Will Evans）接應隊友傳中，前柱改變方向，為乙組的紐波特郡追平。紅魔在68分鐘，勞基梳爾（Luke Shaw）禁區頂彎遠柱，雖然中柱彈出，不過安東尼及時補中，曼聯再度領先至3:2。而海倫在補時把握隊友科臣（Omari Forson）的射門被封，上前快腳射入，令曼聯以4:2驚險取勝。

其他的比數，有主帥高普（Jurgen Klopp）宣布季尾離隊的利物浦，以5:2擊敗英冠的諾域治。而狼隊就以2:0擊敗西布朗。

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