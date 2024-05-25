英格蘭足總盃｜曼聯挫曼城封王 洛迪74場上陣不敗告終

英格蘭足總盃在溫布萊球場舉行，有傳主帥滕哈格（Erik ten Hag）季尾離隊的曼聯，半場憑加拿祖及邁奴兩名小將建功，曼城杜古建功無阻曼聯全場以2︰1報卻去季決賽之仇兼取得來季歐霸席位，亦增加「坦克sir」滕哈格的機會。

曼聯正選排出無鋒陣，以拉舒福特、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、麥湯米尼（Scott McTominay）、加拿祖（Alejandro Garnacho）任中前場，收起丹麥前鋒海倫（Rasmus Hojlund）。曼城除艾達臣由奧迪加（Stefan Ortega）頂上把關外精銳盡出，中場菲爾科頓（Phil Foden）奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）、貝拿度施華（Bernardo Silva）、洛迪與單箭頭夏蘭特（Erling Haaland）強攻。

加華度爾回傳失誤助曼聯開紀錄

曼城開賽不久即有機會獲12碼，經VAR判決無犯規。至8分鐘曼聯反擊由加拿祖勁射被奧迪加接實，為全場第一個有威脅攻門。曼城上半場控球在腳為主，但起腳機會不多。至中段獲加回傳禁區中路失誤，曼城隊友史東斯及時封位擋出。戰至30分鐘曼聯長傳，曼城左後衛加華度爾(Gvardiol)頭槌回傳失誤笠過門將，加拿祖輕鬆送入空門助曼聯領前1︰0。

至37分鐘拉舒福特接應橫傳射入，但因曼聯隊友越位在先不計算。但邁奴（Kobbie Mainoo）在不久後接應般奴費南迪斯妙傳再拉開比數，助曼聯半場以2︰0領前曼城。曼城下半場以杜古、艾簡治入替高華錫及尼敦阿基，夏蘭特早段接應傳中命射死角中楣彈出，及後艾華利斯入替狀態一般的迪布尼，令曼城攻勢節奏更快，而曼聯一心縮後防守，曼聯因馬天尼斯受傷以伊雲斯入替，丹麥前鋒海倫剛取代表現一般的拉舒福特。曼城完場前憑杜古禁區外射近柱，奧拿拿(Andre Onana)略有失誤追成1︰2，但曼城仍最終無力反勝，令曼城中場洛迪的上陣74場球會不敗走勢告終。