英格蘭足總盃｜曼聯輕取韋根晉級　次圈將戰低組別球隊（附比賽精華）

英格蘭足總盃第3圈的最後一場對賽，由2013年的冠軍韋根對上12次冠軍的曼聯，然而早已跌落英甲的韋根在力戰下仍以0:2不敵紅魔。在第4圈的抽籤，曼聯就得到好籤，因為他們的對手是比韋根再低至少一級，英乙的紐波特郡或是非職業的伊斯特利。
曾經是足總盃冠軍的韋根，自當年奪標降班以後，就再沒有在頂級聯賽亮相，近年也只淪為英冠與英甲之間的升降機，在主場面對紅魔，韋根上半場22分鐘就失守，達洛治禁區頂在人叢間彎向遠柱射入，令曼聯取得領先。之後的比賽一面倒是紅魔的進攻，只是海倫（Rasmus Hojlund）的頭鎚頂中楣，而拉舒福特（Marcus Rashford）的射門，雖然使得對手門將甩手，但幸有門柱之助不致多失，半場曼聯只領先1:0。
滕哈格不滿︰應取得更多入球
不過換邊後曼聯還是再取得入球，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）禁區內搏得對手的犯規，球證直指12碼，般奴親自操刀射入，74分鐘拉開到2:0。曼聯之後保持着兩球的優勢完場，將晉級下一圈。而在抽籤確定，曼聯將會對英乙的紐波特郡或非職業球隊伊斯特利，至於熱刺就抽到對曼城，而車路士亦要與阿士東維拉爭晉級。
曼聯主帥滕哈格認為贏波雖好，但美中不足︰「我很滿意上半場控球在腳及創造機會的表現，雖然應該取得更多入球，但最少在傷兵滿營下仍交出好表現。」雖然有梳爾等傷兵，但滕哈格被問到足總盃時，仍以冠軍為目標︰「這是重要的獎盃，不論在歐聯是否出局都要認真對待。」
英格蘭足總盃第四圈抽籤
屈福特（英冠） 對 修咸頓（英冠）
布力般流浪（英冠） 對 域斯咸（英乙）
般尼茅夫（英超） 對 史雲斯（英冠）
西布朗（英冠）／賓福特（英超） 對 狼隊（英超）
韋斯咸（英超）／布里斯托城（英冠） 對 諾定咸森林（英超）／黑池（英甲）
李斯特城（英冠） 對 侯城（英冠）／伯明翰（英冠）
錫周三（英冠） 對 高雲地利城（英冠）
車路士（英超） 對 阿士東維拉（英超）
葉士域治（英冠） 對 梅德士東聯（非職業）
利物浦（英超） 對 諾域治（英冠）／布里斯托流浪（英甲）
熱刺（英超） 對 曼城（英超）
列斯聯（英冠） 對 普利茅夫（英冠）
水晶宮（英超）／愛華頓（英超） 對 盧頓（英超）／保頓（英甲）
紐波特郡（英乙）／伊斯特利（非職業） 對 曼聯（英超）
錫菲聯（英超） 對 白廬頓（英超）
富咸（英超） 對 紐卡素（英超）