英格蘭足總盃｜曼聯輕取韋根晉級　次圈將戰低組別球隊（附比賽精華）

英格蘭足總盃第3圈的最後一場對賽，由2013年的冠軍韋根對上12次冠軍的曼聯，然而早已跌落英甲的韋根在力戰下仍以0:2不敵紅魔。在第4圈的抽籤，曼聯就得到好籤，因為他們的對手是比韋根再低至少一級，英乙的紐波特郡或是非職業的伊斯特利。

曾經是足總盃冠軍的韋根，自當年奪標降班以後，就再沒有在頂級聯賽亮相，近年也只淪為英冠與英甲之間的升降機，在主場面對紅魔，韋根上半場22分鐘就失守，達洛治禁區頂在人叢間彎向遠柱射入，令曼聯取得領先。之後的比賽一面倒是紅魔的進攻，只是海倫（Rasmus Hojlund）的頭鎚頂中楣，而拉舒福特（Marcus Rashford）的射門，雖然使得對手門將甩手，但幸有門柱之助不致多失，半場曼聯只領先1:0。