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體育
2024-01-09 11:24:23

英格蘭足總盃｜曼聯輕取韋根晉級　次圈將戰低組別球隊（附比賽精華）

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達洛治為曼聯先開紀錄。(路透社)

達洛治為曼聯先開紀錄。(路透社)

英格蘭足總盃第3圈的最後一場對賽，由2013年的冠軍韋根對上12次冠軍的曼聯，然而早已跌落英甲的韋根在力戰下仍以0:2不敵紅魔。在第4圈的抽籤，曼聯就得到好籤，因為他們的對手是比韋根再低至少一級，英乙的紐波特郡或是非職業的伊斯特利。

曾經是足總盃冠軍的韋根，自當年奪標降班以後，就再沒有在頂級聯賽亮相，近年也只淪為英冠與英甲之間的升降機，在主場面對紅魔，韋根上半場22分鐘就失守，達洛治禁區頂在人叢間彎向遠柱射入，令曼聯取得領先。之後的比賽一面倒是紅魔的進攻，只是海倫（Rasmus Hojlund）的頭鎚頂中楣，而拉舒福特（Marcus Rashford）的射門，雖然使得對手門將甩手，但幸有門柱之助不致多失，半場曼聯只領先1:0。

般奴費南迪斯為曼聯射入12碼。(路透社) 曼聯2:0贏韋根。(路透社) 曼聯2:0贏韋根。(路透社) 曼聯2:0贏韋根。(路透社) 曼聯2:0贏韋根。(路透社) 曼聯2:0贏韋根。(路透社) 曼聯2:0贏韋根。(路透社)

滕哈格不滿︰應取得更多入球

不過換邊後曼聯還是再取得入球，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）禁區內搏得對手的犯規，球證直指12碼，般奴親自操刀射入，74分鐘拉開到2:0。曼聯之後保持着兩球的優勢完場，將晉級下一圈。而在抽籤確定，曼聯將會對英乙的紐波特郡或非職業球隊伊斯特利，至於熱刺就抽到對曼城，而車路士亦要與阿士東維拉爭晉級。

曼聯主帥滕哈格認為贏波雖好，但美中不足︰「我很滿意上半場控球在腳及創造機會的表現，雖然應該取得更多入球，但最少在傷兵滿營下仍交出好表現。」雖然有梳爾等傷兵，但滕哈格被問到足總盃時，仍以冠軍為目標︰「這是重要的獎盃，不論在歐聯是否出局都要認真對待。」

英格蘭足總盃第四圈抽籤

屈福特（英冠）　對　修咸頓（英冠）
布力般流浪（英冠）　對　域斯咸（英乙）
般尼茅夫（英超）　對　史雲斯（英冠）
西布朗（英冠）／賓福特（英超）　對　狼隊（英超）
韋斯咸（英超）／布里斯托城（英冠）　對　諾定咸森林（英超）／黑池（英甲）
李斯特城（英冠）　對　侯城（英冠）／伯明翰（英冠）
錫周三（英冠）　對　高雲地利城（英冠）
車路士（英超）　對　阿士東維拉（英超）
葉士域治（英冠）　對　梅德士東聯（非職業）
利物浦（英超）　對　諾域治（英冠）／布里斯托流浪（英甲）
熱刺（英超）　對　曼城（英超）
列斯聯（英冠）　對　普利茅夫（英冠）
水晶宮（英超）／愛華頓（英超）　對　盧頓（英超）／保頓（英甲）
紐波特郡（英乙）／伊斯特利（非職業）　對　曼聯（英超）
錫菲聯（英超）　對　白廬頓（英超）
富咸（英超）　對　紐卡素（英超）

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