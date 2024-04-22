英格蘭足總盃｜曼聯靠12碼勝高雲地利入決賽　加時險遭絕殺獲VAR「腳趾甲」越位打救（附比賽精華）

曼聯在英格蘭足總盃的四強，面對英冠的高雲地利城，在領先3球之下卻幾乎要出局。最終球隊僅在互射12碼擊敗對手，主帥滕哈格（Erik ten Hag）也承認球隊晉級決賽是僥倖。
這場幾乎可以視為「伊斯坦布爾之夜」翻版的「溫布萊之夜」，紅魔的曼聯本來是形勢大好。上半場先由麥湯米尼（Scott McTominay）在23分鐘取得領先，加上哈利馬古尼（Harry Maguire）補時再建一功，令紅魔半場領先2:0。而般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在下半場的58分鐘，將比數拉開到3球，曼聯就開始換走包括阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）等青年球員。
法定時間領先3球被迫和
英冠的高雲地利71分鐘開始進行反擊戰，艾利斯森斯（Ellis Simms）先為球隊追回一球，而哥林奧夏利（Callum O'Hare）射門省中對手笠入，在79分鐘將比數追平2:3。而雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）在補時階段，在禁區內省中手，球證判罰12碼，高雲地利由夏治胡禮（Haji Wright）射入追平，令雙方法定時間踢平3:3。
加時階段雙方都有入球機會，只是門框都為兩隊擋得住對方。然而到加時的最後階段，高雲地利城的最後一擊，托比（Victor Torp）為球隊建功。不過VAR及後翻查後，指隊友的夏治胡禮僅僅一個腳尖越位，外媒更將此形容為「腳趾甲越位」，令曼聯逃過一劫。
卡斯米路第一腳射失險成罪人
在互射12碼，曼聯雖然有卡斯米路（Casemiro）主射第一腳就因為射中間而被門將擋出。不過高雲地利之後有奧夏利射門被奧拿拿（Andre Onana）撲出，而賓舒夫（Ben Sheaf）在第4輪又射失，曼聯最後一腳由海倫（Rasmus Hojlund）操刀射入，令曼聯12碼贏4:2，連續兩年打入決賽，而且同樣對曼城。而安東尼（Antony Matheus dos Santos）手放耳朵邊慶祝，挑釁高雲地利球迷，成了賽後網上熱話。
滕哈格賽後承認球隊是僥倖避免了出局：「我們可以踢出很高水平，但在同一場比賽也可以踢得好差。我有教導我的球員，我們在這情況得做得更好。在很多情況，我們都令人失望，而今日我們幸運地逃脫。」對於被批評以一個昂貴陣容有一個尷尬表現，滕帥指：「這是瘋的。你還要調節這些，包括所有的受傷，你們沒有很多的工具，後防4人都不是最好的位置。到最後，這是連續兩年打入決賽。我看到我們的錯失，但這不是尷尬。」