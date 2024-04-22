英格蘭足總盃｜曼聯靠12碼勝高雲地利入決賽　加時險遭絕殺獲VAR「腳趾甲」越位打救（附比賽精華）

曼聯在英格蘭足總盃的四強，面對英冠的高雲地利城，在領先3球之下卻幾乎要出局。最終球隊僅在互射12碼擊敗對手，主帥滕哈格（Erik ten Hag）也承認球隊晉級決賽是僥倖。 這場幾乎可以視為「伊斯坦布爾之夜」翻版的「溫布萊之夜」，紅魔的曼聯本來是形勢大好。上半場先由麥湯米尼（Scott McTominay）在23分鐘取得領先，加上哈利馬古尼（Harry Maguire）補時再建一功，令紅魔半場領先2:0。而般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在下半場的58分鐘，將比數拉開到3球，曼聯就開始換走包括阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）等青年球員。

法定時間領先3球被迫和 英冠的高雲地利71分鐘開始進行反擊戰，艾利斯森斯（Ellis Simms）先為球隊追回一球，而哥林奧夏利（Callum O'Hare）射門省中對手笠入，在79分鐘將比數追平2:3。而雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）在補時階段，在禁區內省中手，球證判罰12碼，高雲地利由夏治胡禮（Haji Wright）射入追平，令雙方法定時間踢平3:3。 加時階段雙方都有入球機會，只是門框都為兩隊擋得住對方。然而到加時的最後階段，高雲地利城的最後一擊，托比（Victor Torp）為球隊建功。不過VAR及後翻查後，指隊友的夏治胡禮僅僅一個腳尖越位，外媒更將此形容為「腳趾甲越位」，令曼聯逃過一劫。