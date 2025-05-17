英格蘭足總盃｜水晶宮有力贏曼城？加斯拿爭上任15個月首個錦標

雖然上個月以2比5大敗於曼城腳下，但水晶宮當日曾經一度以2比0領先。加斯拿賽後警告曼城領隊哥迪奧拿 (Pep Guardiola)，如果曼城再咁踢的話，佢有信心可以擊敗藍月亮。而水晶宮上星期日作客力挫熱刺之後，英超積分經已累積到49分，仲有兩輪聯賽未踢，好大機會錄得球會史上頂級聯賽單季最高積分的成績。

水晶宮領隊加斯拿 (Oliver Glasner) 上任至今15個月，唔單止成功改變球隊心態同心理質素，球員更相信有能力在任何比賽取得勝利，今晚今晚11時30分開賽對曼城的英格蘭足總盃決賽。

曼城近期轉陣4-2-4

曼城最近戰術部署的而且確有所轉變，一對左右二閘不再經常移入中路，反而會繼續在邊路推進。夏蘭特 (Erling Haaland) 受傷期間更加排出無鋒陣，兩名進攻中場同兩位防守中場會穩守中路，加上左右兩翼，形成4-2-4陣式。不過曼城近4場聯賽入球數字平平，一球起兩球止。

水晶宮5人前線/ 防線

水晶宮一對左右翼衛進攻時候會上前助攻，形成5人進攻前線，有兩至三名球員殺入禁區接應傳中球。這踢法亦成功在一個月前對賽曼城時先入兩球。而防守時候，更加可以回防組成5人防線，克制曼城邊路進襲，中場中路亦夠人手爭奪皮球。