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體育
2025-02-11 11:57:11

英格蘭足總盃｜水晶宮輕取乙組隊晉級　16強紐卡素火拼白禮頓

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英格蘭足總盃。(路透社)

英格蘭足總盃。(路透社)

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雖然仍有諾定咸森林與埃克塞特的對賽未展開，不過英格蘭足總盃的16強已完成抽籤。其中上屆冠軍的曼聯會對上富咸，而淘汰車路士的白禮頓，遇上另一支英超球隊紐卡素，至於曼城會對淘汰了利物浦的普利茅夫。而周一（10日）進行的比賽，水晶宮以2:0輕取乙組的唐卡士打。

作客去到唐卡士打主場，相差3個級別的水晶宮仍是佔有優勢，球隊32分鐘先由丹尼爾蒙路斯（Daniel Munoz）把握隊友罰球機會射中柱後，對手未能控穩皮球補中，令這支英超代表半場取得領先。下半場水晶宮再於55分鐘由迪雲尼（Justin Devenny）的笠射，為球隊射成2:0。最終水晶宮以這個比數擊敗唐卡士打晉級16強。

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蒙路斯為水晶宮先開紀錄。(路透社) 迪雲尼的笠射為水晶宮射成2:0。(路透社) 水晶宮2:0贏唐卡士打。(路透社) 水晶宮2:0贏唐卡士打。(路透社) 水晶宮2:0贏唐卡士打。(路透社) 水晶宮2:0贏唐卡士打。(路透社)

另外，足總盃的16強亦已完成抽籤。當中上屆冠軍的曼聯會對富咸，在2年前曼聯也曾在足總盃以3:1擊敗過富咸。至於在第4圈爆冷以1:0淘汰利物浦的英冠榜尾普利茅夫，在16強要再「打大佬」，他們對手是上屆亞軍的曼城。而兩支英超代表的紐卡素及白禮頓亦會在16強火拼，英冠的般尼會對同級的普雷斯頓，將確定至少有一支英冠球隊可以晉級八強。

英格蘭足總盃16強抽籤：

普雷斯頓（英冠）　對　般尼（英冠）
阿士東維拉（英超）　對　卡迪夫城（英冠）
水晶宮（英超）　對　米禾爾（英冠）
曼聯（英超）　對　富咸（英超）
紐卡素（英超）　對　白禮頓（英超）
般尼茅夫（英超）　對　狼隊（英超）
曼城（英超）　對　普利茅夫（英冠）
埃克塞特（英甲）／諾定咸森林（英超）　對　葉士域治（英超）

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