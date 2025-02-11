英格蘭足總盃｜水晶宮輕取乙組隊晉級　16強紐卡素火拼白禮頓

雖然仍有諾定咸森林與埃克塞特的對賽未展開，不過英格蘭足總盃的16強已完成抽籤。其中上屆冠軍的曼聯會對上富咸，而淘汰車路士的白禮頓，遇上另一支英超球隊紐卡素，至於曼城會對淘汰了利物浦的普利茅夫。而周一（10日）進行的比賽，水晶宮以2:0輕取乙組的唐卡士打。

作客去到唐卡士打主場，相差3個級別的水晶宮仍是佔有優勢，球隊32分鐘先由丹尼爾蒙路斯（Daniel Munoz）把握隊友罰球機會射中柱後，對手未能控穩皮球補中，令這支英超代表半場取得領先。下半場水晶宮再於55分鐘由迪雲尼（Justin Devenny）的笠射，為球隊射成2:0。最終水晶宮以這個比數擊敗唐卡士打晉級16強。