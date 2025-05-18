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體育
2025-05-18 18:33:33

英格蘭足總盃｜水晶宮首奪盃 加士拿：最大成就不在捧盃

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加士拿：最大成就不在捧盃。

加士拿：最大成就不在捧盃。(路透社)

「老鷹」水晶宮在英足盃決賽展翅騰飛，爆冷1比0殺敗曼城，取得球會成職業球會120年(球會史達164年)以來首項重要錦標，來屆出戰歐霸；主帥加士拿(Glasner)賽後表示，最重要是給予球迷最美好的時光。

2022年率法蘭克福贏歐霸

水晶宮今屆走勢忽低忽高，頭8場英超不勝；上月中又試過連敗曼城及紐卡素共失10球，聯賽徘徊中下游，如今靠封王英足盃「上位」。賽後跟溫布萊現場3萬名水晶宮球迷瘋狂慶祝的加士拿說：「當年沒有人預計法蘭克福贏歐霸，現在也沒有人預計水晶宮捧英足盃，但只要你耐心等待，就能看到得到甚麼結果。」

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首位奧地利人領軍奪英足盃

加士拿2022年曾領「法福」捧歐霸，如今成為首位奧地利人領軍奪英足盃，他續說：「作為球員及領隊，最大成就不是捧盃，而是讓數以萬計球迷享受人生最美好時光。」他表示，最瘋狂是周一仍要備戰翌日主場鬥狼隊的英超比賽。官方宣布，本月26日(下周一)，將會舉行「南倫敦式」的慶祝活動，跟球迷同樂。

甸恩軒達臣將勝仗獻給亡父 球員與球迷慶捧盃 球迷同享美好時光。 甸恩軒達臣成贏波功神

甸軒勝仗獻給亡父

至於全場作出6次撲救，包括救出對手12碼；但又爭議性地在禁區外犯手球，卻逃過一劫的水晶宮門將甸恩軒達臣(Dean Henderson)，賽後將勝仗獻給球季季初時離世的父親，指對方一直在比賽中跟他同在。

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哥帥：足球有時就是這樣

曼城則連續兩屆英足盃決賽失手，今屆四大皆空，度過災難的一季，主帥哥迪奧拿(Guardiola)賽後仍說，今場己隊表現比上屆決賽輸給曼聯為佳，並說：「足球有時就是這樣，不幸地我們沒法勝出，恭喜水晶宮。」

迪奧拿與甸恩軒達臣賽後有交流。 甸恩軒達臣疑禁區外犯手球 馬克古希安慰國家隊隊友菲爾科頓

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