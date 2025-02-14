英格蘭足總盃｜第5圈起將採用半自動越位系統　李斯特城就差這一步

英格蘭足總在周四（13日）宣布，將會在足總盃的第5圈賽事開始，引入半自動越位系統，這是英格蘭本土賽事的首次，但僅限於在英超球隊球場內進行的7場比賽，即兩支英冠球隊普雷斯頓對般尼的比賽，就沒有有關系統。

英格蘭足總在周四公布有關的消息，表明會在7場英超球隊的比賽中採用，並表示：「隨着在足總盃現場運作成功，英超亦會考慮在今季較後時間引入。」有關的系統早在歐洲足協的比賽中採用，也在去年歐洲國家盃上試行成功，有關的系統會由人工智能（AI）從皮球位置，球員位置等作出分析，判別球員是否處於越位位置。有關系統將由視像助理裁判決定是否需要使用，之後亦會以更快速的判決通知在場的球證。