英格蘭足總盃｜第5圈起將採用半自動越位系統　李斯特城就差這一步

英格蘭足總在周四（13日）宣布，將會在足總盃的第5圈賽事開始，引入半自動越位系統，這是英格蘭本土賽事的首次，但僅限於在英超球隊球場內進行的7場比賽，即兩支英冠球隊普雷斯頓對般尼的比賽，就沒有有關系統。
英格蘭足總在周四公布有關的消息，表明會在7場英超球隊的比賽中採用，並表示：「隨着在足總盃現場運作成功，英超亦會考慮在今季較後時間引入。」有關的系統早在歐洲足協的比賽中採用，也在去年歐洲國家盃上試行成功，有關的系統會由人工智能（AI）從皮球位置，球員位置等作出分析，判別球員是否處於越位位置。有關系統將由視像助理裁判決定是否需要使用，之後亦會以更快速的判決通知在場的球證。
全部比賽將會有VAR
英國媒體表示，目前20支英超球會的主場看台頂都已經安裝了判別的鏡頭，在去年4月的時候球會也支持在今季應用，然而原定於去年10月引入的時間，因為測試的延誤而要到近日才得到確定使用。足總表示：「半自動越位系統以光學追蹤球員，提供更有效的虛擬越位線，製作出虛擬圖像，為球場內及直播的支持者提供更好體驗。」
除了半自動越位系統，在連同普雷斯頓與般尼的比賽，全部8場足總盃的16強都會開始採用視像助理裁判（VAR）。意味在第4圈曼聯哈利馬古尼（Harry Maguire）的越位入球，將不會存在。足總盃的第5圈賽事會在3月1日展開。