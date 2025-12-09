英格蘭足總盃｜衞冕水晶宮遇非聯賽球隊　曼聯硬撼白禮頓

英格蘭足總盃完成第3圈的抽籤，當中英超球會亦登場。其中衞冕的水晶宮抽中第6級別聯賽的馬爾斯菲。至於曼聯卻抽到硬仗，與同為英超的白禮頓爭晉級。

足總盃的第3圈將在明年1月10日展開，而衞冕的水晶宮遇上第6級聯賽的馬爾斯菲。馬爾斯菲雖然今季才由第7級升班，不過他們上一圈淘汰了乙組的阿克靈頓，而球隊由前英格蘭國腳前鋒朗尼（Wayne Rooney）的弟弟約翰朗尼（John Rooney）領軍。至於英超球隊共有4場的對碰，當中包括曼聯要主場迎戰白禮頓，熱刺對阿士東維拉、愛華頓對新特蘭及紐卡素要對般尼茅夫。至於目前英超榜首的阿仙奴，會作客對英冠的樸茨茅夫，曼城就主場對甲組的埃克塞特，上屆亞軍的利物浦，主場對班士尼。