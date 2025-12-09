熱門搜尋:
體育
2025-12-09 13:07:36

英格蘭足總盃｜衞冕水晶宮遇非聯賽球隊　曼聯硬撼白禮頓

英格蘭足總盃。(路透社)

英格蘭足總盃完成第3圈的抽籤，當中英超球會亦登場。其中衞冕的水晶宮抽中第6級別聯賽的馬爾斯菲。至於曼聯卻抽到硬仗，與同為英超的白禮頓爭晉級。

足總盃的第3圈將在明年1月10日展開，而衞冕的水晶宮遇上第6級聯賽的馬爾斯菲。馬爾斯菲雖然今季才由第7級升班，不過他們上一圈淘汰了乙組的阿克靈頓，而球隊由前英格蘭國腳前鋒朗尼（Wayne Rooney）的弟弟約翰朗尼（John Rooney）領軍。至於英超球隊共有4場的對碰，當中包括曼聯要主場迎戰白禮頓，熱刺對阿士東維拉、愛華頓對新特蘭及紐卡素要對般尼茅夫。至於目前英超榜首的阿仙奴，會作客對英冠的樸茨茅夫，曼城就主場對甲組的埃克塞特，上屆亞軍的利物浦，主場對班士尼。

另外值得關注的是，有138年歷史的第6級聯賽球會濱海韋斯特，創下球隊史上最佳成績打入足總盃第3圈，對手是乙組的甘士比。至於車路士將要作客對查爾頓，韋斯咸會對昆士柏流浪。今屆的第3圈開始，賽和不會進行重賽，而是會進行加時甚至互射12碼分勝負。

英格蘭足總盃第3圈

狼隊（英超）　對　梳士貝利（英乙）
唐卡士打（英甲）　對　修咸頓（英冠）
熱刺（英超）　對　阿士東維拉（英超）
維爾港（英甲）　對　費列活特（英乙）
普雷斯頓（英冠）　對　韋根（英甲）
葉士域治（英冠）　對　黑池（英甲）
域斯咸（英冠）　對　諾定咸森林（英超）
查爾頓（英冠）　對　車路士（英超）
曼城（英超）　對　埃克塞特（英甲）
韋斯咸（英超）　對　昆士柏流浪（英冠）
錫周三（英冠）　對　賓福特（英超）
富咸（英超）　對　米杜士堡（英冠）
愛華頓（英超）　對　新特蘭（英超）
利物浦（英超）　對　班士利（英甲）
諾域治（英冠）　對　華素爾（英乙）
樸茨茅夫（英冠）　對　阿仙奴（英超）
打吡郡（英冠）　對　列斯聯（英超）
史雲斯（英冠）　對　西布朗（英冠）
沙福特城（英乙）　對　史雲頓（英乙）
波利咸（國家聯賽）　對　伯頓（英甲）
甘士比（英乙）　對　濱海韋斯頓（國家聯賽南）
侯城（英冠）　對　布力般流浪（英冠）
紐卡素（英超）　對　般尼茅夫（英超）
米爾頓凱恩斯　對　牛津聯（英冠）
車頓咸（英乙）　對　李斯特城（英冠）
劍橋聯（英乙）　對　伯明翰（英冠）
布里斯托城（英冠）　對　屈福特（英冠）
史篤城（英冠）　對　高雲地利（英冠）
馬爾斯菲（國家聯賽北）　對　水晶宮（英超）
曼聯（英超）　對　白禮頓（英超）
錫菲聯（英冠）　對　曼斯菲（英甲）

