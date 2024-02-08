熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 金像獎2024 年宵2024 美斯訪香港 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 潮濕 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-02-08 11:43:29

英格蘭足總盃｜車路士重賽破維拉　為普捷天奴減壓（附比賽精華）

分享：
車路士足總盃重賽擊敗阿士東維拉。(路透社)

車路士足總盃重賽擊敗阿士東維拉。(路透社)

車路士主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）的壓力或者短暫舒緩。在足總盃第4圈的重賽，藍戰士輕鬆轟入3球下，以3:1擊敗今季聯賽表現不俗的阿士東維拉，晉身下一圈。

周末聯賽不敵狼隊，普捷天奴也承認自己的位置有動搖，然而有傳車路士的財政壓力下，不敢輕易炒領隊。在周中的重賽，車路士作客維拉公園，上半場11分鐘，先由干拿加歷查（Conor Gallagher）接應隊友回後，禁區射入領先。維拉主場並非沒有追平的機會，只是里安拜尼（Leon Bailey）混戰中起腳，又太正中而被接實。反攻不成後，維拉21分鐘再失一球，尼古拉斯積遜（Nicolas Jackson）把握隊友傳中頂入，藍戰士半場手握2:0。

普捷天奴的帥位仍然不穩。(路透社) 加歷查為車路士打開紀錄。(路透社) 車路士在足總盃重賽淘汰阿士東維拉。(路透社) 安素費南迪斯的罰球為車路士射成3:0。(路透社) 車路士在足總盃重賽淘汰阿士東維拉。(路透社) 車路士在足總盃重賽淘汰阿士東維拉。(路透社) 車路士在足總盃重賽淘汰阿士東維拉。(路透社)

下半場維拉還未追回，後防再失守。安素費南迪斯（Enzo Fernandez）在54分鐘主射罰球，皮球彎過人牆飛向死角，令車路士拉開到3:0。手執3球的藍戰士即使在補時被穆沙戴亞比（Moussa Diaby）追回一球，不過車路士仍以3:1擊敗維拉晉級。同日的另一場重賽，諾定咸森林在法定時間與賓福特踢平1:1，互射12碼森林贏5:3晉級。

英格蘭足總盃第五圈對賽

高雲地利城（英冠）　對　梅德士東聯（非聯賽）
般尼茅夫（英超）　對　李斯特城（英冠）
布力般流浪（英冠）　對　紐卡素（英超）
盧頓（英超）　對　曼城（英超）
車路士（英超）　對　列斯聯（英冠）
諾定咸森林（英超）　對　曼聯（英超）
狼隊（英超）　對　白禮頓（英超）
利物浦（英超）　對　修咸頓（英冠）

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受