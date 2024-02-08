英格蘭足總盃｜車路士重賽破維拉　為普捷天奴減壓（附比賽精華）

車路士主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）的壓力或者短暫舒緩。在足總盃第4圈的重賽，藍戰士輕鬆轟入3球下，以3:1擊敗今季聯賽表現不俗的阿士東維拉，晉身下一圈。

周末聯賽不敵狼隊，普捷天奴也承認自己的位置有動搖，然而有傳車路士的財政壓力下，不敢輕易炒領隊。在周中的重賽，車路士作客維拉公園，上半場11分鐘，先由干拿加歷查（Conor Gallagher）接應隊友回後，禁區射入領先。維拉主場並非沒有追平的機會，只是里安拜尼（Leon Bailey）混戰中起腳，又太正中而被接實。反攻不成後，維拉21分鐘再失一球，尼古拉斯積遜（Nicolas Jackson）把握隊友傳中頂入，藍戰士半場手握2:0。