英格蘭鬥德國名譽戰 哈利卡尼大派定心丸

歐國聯A3組，周一香港時間深夜，上演不一樣的煞科日兩場大戰。已篤定包尾的英格蘭，在溫布萊迎戰上仗表現同樣差劣的德國(27/09 02:45)；「三獅」隊長哈利卡尼，面對國家隊經歷近30年來最差勁的走勢，仍向球迷大派定心丸。

英格蘭剛戰在聖西路以0比1敗走意大利後，在今屆歐國聯5戰只得2分，已篤定來屆降落B組比賽；而且近5戰不勝是該國自1992年以來，在正式比賽錄得的最差勁走勢，在距離今屆世盃決賽周首戰鬥伊朗尚餘五十多天，「三獅」狀態令人擔心。季初在熱刺表現不俗，但在國家隊近5場只入1球的隊長哈利卡尼說：「我明白球迷感到沮喪，但應該在世盃時才去評價我們；當我們屆時取得成功，我不敢肯定球迷還會記得我們今夏的劣績，這就是底線。我們知道需要改進，而球迷很好，他們在周一(對德國)將在那裡支持我們。」

哈利卡尼上仗鬥意軍跟史達寧及菲爾科頓組成攻擊鐵三角，三人踢足全場交白卷，球隊累計近3場一球不入；而哈利卡尼對上一次跟德國交手，靠尾段攻入一記12碼1比1逼和對手，今場預計仍會孭重飛，但進攻拍檔可能換上基亞利殊、美臣蒙特、查洛保雲等。防線方面，中堅史東斯停賽後復出，門將蘭斯達爾亦有機會擔正。