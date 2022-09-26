英格蘭鬥德國名譽戰 哈利卡尼大派定心丸

歐國聯A3組，周一香港時間深夜，上演不一樣的煞科日兩場大戰。已篤定包尾的英格蘭，在溫布萊迎戰上仗表現同樣差劣的德國(27/09 02:45)；「三獅」隊長哈利卡尼，面對國家隊經歷近30年來最差勁的走勢，仍向球迷大派定心丸。
英格蘭剛戰在聖西路以0比1敗走意大利後，在今屆歐國聯5戰只得2分，已篤定來屆降落B組比賽；而且近5戰不勝是該國自1992年以來，在正式比賽錄得的最差勁走勢，在距離今屆世盃決賽周首戰鬥伊朗尚餘五十多天，「三獅」狀態令人擔心。季初在熱刺表現不俗，但在國家隊近5場只入1球的隊長哈利卡尼說：「我明白球迷感到沮喪，但應該在世盃時才去評價我們；當我們屆時取得成功，我不敢肯定球迷還會記得我們今夏的劣績，這就是底線。我們知道需要改進，而球迷很好，他們在周一(對德國)將在那裡支持我們。」
哈利卡尼上仗鬥意軍跟史達寧及菲爾科頓組成攻擊鐵三角，三人踢足全場交白卷，球隊累計近3場一球不入；而哈利卡尼對上一次跟德國交手，靠尾段攻入一記12碼1比1逼和對手，今場預計仍會孭重飛，但進攻拍檔可能換上基亞利殊、美臣蒙特、查洛保雲等。防線方面，中堅史東斯停賽後復出，門將蘭斯達爾亦有機會擔正。
德國上仗主場0比1受挫匈牙利，目前5戰6分排小組第3，今場亦只屬面子戰；中堅魯迪格累積黃牌夠數，今場停賽，在修咸頓冒起的小將貝拿高卓普有機會登場。今夏回流德甲的迪姆華拿，上仗擔正表現令人失望，其舊球會車士路士隊友夏維斯今場有望升正。德國總監比亞荷夫賽前表示：「今場對己隊非常重要，英格蘭同樣不想輸，這是對英德兩軍的名譽之戰。」
匈牙利迎戰意大利爭首名
同組同晚上演榜首戰，由同樣無法列席世盃決賽周的「一哥」匈牙利迎戰意大利(27/09 02:45)。今屆4鬥英德共取勝3勝1和的「神奇球隊」匈牙利，今場只要不敗，即以小組首名躋身明年歐國聯決賽周。
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