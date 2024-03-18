英格蘭｜卡尼破入球紀錄後傷出 或缺陣三獅大戰

英格蘭王牌射手哈利卡尼(Harry Kane)射入在德甲首季的第31球，助拜仁慕尼黑以5比2大勝包尾的達斯泰特。該英格蘭國腳隊長今仗再創入球紀錄，但小腿受傷被逼退下火線，或缺席稍後「三獅兵團」的兩場國際友賽，將令英軍主帥修夫基(Gareth Southgate)大傷腦筋。

拜仁面對達斯泰特之戰，靠卡尼上半場交出1入球1助攻，迅速反先完半場。值得一提，卡尼今場攻入今季個人第31個德甲入球，打破了「金頭」施拉(Uwe Seeler)在1963/64球季創下30球的德甲球員處子球季最多入球紀錄，同時也是卡尼個人歷來最多聯賽入球的一季。換邊後拜仁再入3球，大勝而回；但卡尼在尾段一次門前企圖「執雞」射波，左腳小腿卻撞中門柱受傷，提早離場。