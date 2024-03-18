英格蘭｜卡尼破入球紀錄後傷出 或缺陣三獅大戰

英格蘭王牌射手哈利卡尼(Harry Kane)射入在德甲首季的第31球，助拜仁慕尼黑以5比2大勝包尾的達斯泰特。該英格蘭國腳隊長今仗再創入球紀錄，但小腿受傷被逼退下火線，或缺席稍後「三獅兵團」的兩場國際友賽，將令英軍主帥修夫基(Gareth Southgate)大傷腦筋。
拜仁面對達斯泰特之戰，靠卡尼上半場交出1入球1助攻，迅速反先完半場。值得一提，卡尼今場攻入今季個人第31個德甲入球，打破了「金頭」施拉(Uwe Seeler)在1963/64球季創下30球的德甲球員處子球季最多入球紀錄，同時也是卡尼個人歷來最多聯賽入球的一季。換邊後拜仁再入3球，大勝而回；但卡尼在尾段一次門前企圖「執雞」射波，左腳小腿卻撞中門柱受傷，提早離場。
主帥杜曹(Thomas Tuchel)賽後表示：「他在門前滑倒並跌入網窩，最後扭傷足踝。他暫時以冰袋保護傷處，仍待進一步檢查，希望是一場虛驚！」拜仁在國際賽後先迎來對多蒙特的聯賽大戰，之後歐聯8強鬥阿仙奴，球隊體育總監費奧特(Christop Freund)補充：「他不會為國家隊作任何冒險！」
拜仁贏波後，繼續保住爭標機會，拜仁自杜曹落實季後離開後，戰績止跌回升，近5戰4勝1和。
修夫基警告福仔基亞利殊或落選
另邊廂，面對卡尼或缺陣的英格蘭主帥修夫基，公開給予陣內球星拉舒福特(Marcus Rashford)與基亞利殊(Jack Grealish)警告：「他(拉舒福特)面對包括安東尼哥頓(Anthony Gordon)、高爾彭馬(Cole Palmer)及菲爾科頓(Phil Foden)的競爭；基亞利殊也一樣，那些球員均有很好的表現，不斷入波，防守好又夠勤力，我不會保證任何人入選。」