英格蘭3球和德國 馬古尼普比送禮現隱憂

賽前篤定歐國聯分組包尾的「三獅」英格蘭，在下半場中段12分鐘內連入3球，在世盃決賽周前最後一戰，主場3比3與德國賽和，總算終止之前連敗及入球荒走勢；但後防主力哈利馬古尼及近兩仗的「一號龍」尼克普比相繼犯錯導致失波，反映英軍攻守均欠把握，主帥修夫基能否在世盃決賽周前作改善備受考驗。

英格蘭上半場已有中堅史東斯拉傷大腿換走，由其曼城隊友基爾獲加頂上。今場高潮在下半場出現，首先是「公眾長期焦點」的三獅中堅哈利馬古尼，在後場「面對面」交波給穆斯亞拿，再在禁區內將對方踢跌輸12碼，根度簡操刀「收大禮」打破悶局。之後英軍換入布卡約沙卡及美臣蒙特加強攻力，但馬古尼在中場引球被截，旋即被夏維斯射入世界波，落後兩球的三獅幸未內放棄，由71分鐘起的12鐘內靠左閘勞基梳爾、美臣蒙特及隊長哈利卡尼主射12碼，反領前3比2；勝仗在望之際，87分鐘門將普比接遠射甩手，被夏維斯衝前梅開二度，雙方各三言和終場，在歐國聯A3組「包辦」尾兩名，英格蘭包尾來屆降落B組。

修夫基賽後透露，球員近日自發召開危機會議，希望扭轉頹勢，「這是正面的訊息。隊員團結一致，長遠有益於他們。」他又大讚球隊落後0比2下，展現個性及質素，主場球迷亦不離棄繼續支持。對於馬古尼失誤，他沒有正面回應：「失去控球權，這是問題；但球隊在3月友賽鬥10人應戰的科特迪瓦，我們學習不到甚麼，今周則大有得著。」至於普比「甩手」，他則指普比應感到沮喪。

卡尼英軍士哥僅差朗尼2球

今場以12碼攻入第51個國際賽入球的隊長哈利卡尼則說：「我為隊友們引以為傲，現在我們將會忙碌6星期，然後進軍世盃。」卡尼現時僅距三獅入球紀錄保持者朗尼2球。至於季初在曼聯失去正選位置的哈利馬古尼，賽後在個人Twitter道歉。對手德國今屆歐國聯6戰亦只嘗一勝，教練費歷克對今仗領先2球下被追和，感到相當失望並指是個別球員犯錯。