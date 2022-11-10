英聯盃再遇維拉 曼聯誓主場復仇

近期表現大起大跌的「紅魔」曼聯，在香港時間今晚深夜在第3圈英聯盃壓軸大戰，主場再鬥阿士東維拉時(11/11 04:00)；寄望藉奧脫福威力雪恥兼「破咒」，再為新帥滕哈格首次在國內盃賽領軍響頭炮。不過對手新帥「盃王」艾馬利，絕非容易對付。

上仗聯賽1比3敗走維拉公園球場，各項賽事9場不敗告終的紅魔，雖然在世盃前仍要在本周日英超作客最強升班馬富咸，力爭上游，但預料滕帥今場仍會排出強陣，報仇之餘，望今季有盃落袋。

曼聯對上一次捧走英聯盃，已是2017年，當時由摩連奴領軍，而對上3屆在英聯盃更在主場行人止步，包括上屆第3圈0比1受挫韋斯咸；今屆如要破咒，滕帥料派上仗聯賽停賽的般奴費南迪斯坐鎮，支援年輕翼鋒艾蘭加、箭頭安東尼馬迪爾及拉舒福特攻堅。上仗聯賽休戰的防中麥湯米尼、費特及隊長中堅哈利馬古尼及下場停賽的右閘達洛治料擔正登場，配合鋼門迪基亞把關，望延續該隊對上5仗主場比賽不失一球的穩健走勢，破敵闖關。