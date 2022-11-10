熱門搜尋:
C觀點 免費核酸檢測 正義迴廊 季前賽 馬斯克 梨泰院人踩人 日本自由行 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
體育
2022-11-10 04:29:17
日報

英聯盃再遇維拉 曼聯誓主場復仇

分享：

近期表現大起大跌的「紅魔」曼聯，在香港時間今晚深夜在第3圈英聯盃壓軸大戰，主場再鬥阿士東維拉時(11/11 04:00)；寄望藉奧脫福威力雪恥兼「破咒」，再為新帥滕哈格首次在國內盃賽領軍響頭炮。不過對手新帥「盃王」艾馬利，絕非容易對付。
 

般奴費南迪斯

般奴費南迪斯

拉舒福特

拉舒福特

馬古尼

馬古尼

上仗聯賽1比3敗走維拉公園球場，各項賽事9場不敗告終的紅魔，雖然在世盃前仍要在本周日英超作客最強升班馬富咸，力爭上游，但預料滕帥今場仍會排出強陣，報仇之餘，望今季有盃落袋。

曼聯對上一次捧走英聯盃，已是2017年，當時由摩連奴領軍，而對上3屆在英聯盃更在主場行人止步，包括上屆第3圈0比1受挫韋斯咸；今屆如要破咒，滕帥料派上仗聯賽停賽的般奴費南迪斯坐鎮，支援年輕翼鋒艾蘭加、箭頭安東尼馬迪爾及拉舒福特攻堅。上仗聯賽休戰的防中麥湯米尼、費特及隊長中堅哈利馬古尼及下場停賽的右閘達洛治料擔正登場，配合鋼門迪基亞把關，望延續該隊對上5仗主場比賽不失一球的穩健走勢，破敵闖關。

艾蘭加

艾蘭加有速度。

麥湯米尼

麥湯米尼可上陣搏殺。

艾馬利曾率黃潛歐霸贏紅魔

另一邊廂，「盃王」艾馬利前屆歐霸決賽，曾帶領「黃潛艇」維拉利爾，互射12碼打敗曼聯，如今重返「英倫」接掌阿士東維拉，即在上仗英超以3比1創紅魔，取得一個完美的開始。他上任後曾說：「我的夢想是要為維拉捧盃，這是個人的挑戰。」已鬧26年錦標荒的維拉，如今乘勝出征奧脫福，球會上下信心大增。上仗賽後投訴對手中堅利辛度馬天尼斯，兩度在比賽擊中其肋骨感到不適的入球功臣里安拜尼或先列後備，由另一箭頭丹尼艾格斯掛帥。再者，維拉上一圈誠意十足派出強陣，作客以4比1大勝英甲保頓過關，今場料繼續以最強陣容登場，作客力爭連捷。

艾馬利

艾馬利上場先勝滕哈格一仗。

阿士東維拉

卡殊、屈堅斯、艾格斯料擔正。

艾格斯

艾格斯有機會上陣。

拜尼

拜尼(右)上仗表現極佳，成贏波功臣。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受