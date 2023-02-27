英聯盃決賽｜曼聯兩球挫紐卡素 6年來首奪冠 坦夏：這只是開始

周日英格蘭聯賽盃決賽，曼聯靠中場卡斯美路及拉舒福特上半場的入球，最終在溫布萊球場以2:0擊敗紐卡素，捧得自2017年後的首項錦標。首季領軍即捧盃的紅魔領隊坦夏表示，這只是個開始。

卡斯米路為紅魔先開紀錄 周日曼聯與紐卡素爭奪今季聯賽盃冠軍，上半場34分鐘，紅魔開出罰球由卡斯米路禁區內頭槌建功，VAR檢查後確立入球有效。5分鐘後，曼聯韋賀斯一次引球推進，予拉舒福特禁區內起腳省中保治文入網成烏龍球，曼聯最終憑上半場中6分鐘內連入兩球奠勝，打破6年錦標荒，亦是曼聯史上第6度聯賽盃封王。

賽後紅魔領隊坦夏成為焦點，這位入主球會約8個月後便迎來首項錦標，在看台前與兩位阿積士舊部安東尼與利辛度馬天尼斯一同跳舞慶祝，十分風騷。今屆四冠王之路先過一關，坦夏被問到有沒有信心再捧盃時明言這只是個開始：「這個獎盃代表我們朝着正確的方向，當然不代表重建已經成功，球隊要不斷贏得獎盃，而這是第一個。球隊贏得首個錦標後，將累積更多信心，繼續向其他獎盃邁進。」

"I can leave it because the next cup. This one is in" 🏆



Just Erik ten Hag nearly leaving the Carabao Cup trophy behind 😅pic.twitter.com/GLY8fMZta1 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 26, 2023