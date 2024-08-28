英聯盃｜全英超對碰 紐卡素焚「林」

英聯盃周中上演第2圈賽事，今晚其中兩場屬全英超對碰，其中今屆不用分心歐洲賽的紐卡素恃質凌人，加上對這項盃賽向有誠意，作客有望打敗諾定咸森林(球賽編號FB9740，8月29日03:00開賽)。

紐卡素上屆躋身歐聯分組賽，可惜分身乏術，弄得長期滿營傷兵，連累聯賽只得第7名，今屆無緣再戰歐洲；不過主帥賀維仍然留任，開季兩場聯賽1勝1和，表現合乎期望。球隊經過夏天休養生息，兵源回復充裕，預期非主力的守將拿修斯、泰格特、門將杜巴卡，攻擊好手哈維班尼斯及米基爾阿米朗，有望悉數登場；而新簽的翼鋒奧蘇拿亦會得到重用，大軍出場陣容不失禮。

紐卡素有戰意

再者，紐卡素上屆在英聯盃先遇曼市雙雄亦能贏波過關，只是戰至8強鬥車路士射輸12碼止步，可見對這項盃賽戰意充足；加上對上兩屆聯賽作客皆能在森林身上全取3分，今場要贏波已集有利條件於一身。