英聯盃｜場刊81字送別C朗 福仔入波 曼聯英聯盃闖8強

「後C朗年代」首戰，曼聯在英聯盃以2比0輕取「英冠一哥」般尼闖8強。賽前紅魔場刊，只用了短短81個英文字，送別早前同意解約的葡葡牙球王基斯坦奴朗拿度。

C朗離隊、葡萄牙及丹麥分組賽出局、英格蘭、巴西及荷蘭緣盡8強，但在紅魔一眾世盃國腳心目中，似乎已是過去的事；今場盃賽，主帥滕哈格幾乎精銳盡出，眾國腳自世盃回歸後小休多天即被派出場，最終由丹麥中場基斯甸艾歷臣及英格蘭箭頭拉舒福特，下半場各入一球，2比0淘汰般尼。

