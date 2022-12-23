英聯盃｜場刊81字送別C朗 福仔入波 曼聯英聯盃闖8強

「後C朗年代」首戰，曼聯在英聯盃以2比0輕取「英冠一哥」般尼闖8強。賽前紅魔場刊，只用了短短81個英文字，送別早前同意解約的葡葡牙球王基斯坦奴朗拿度。
C朗離隊、葡萄牙及丹麥分組賽出局、英格蘭、巴西及荷蘭緣盡8強，但在紅魔一眾世盃國腳心目中，似乎已是過去的事；今場盃賽，主帥滕哈格幾乎精銳盡出，眾國腳自世盃回歸後小休多天即被派出場，最終由丹麥中場基斯甸艾歷臣及英格蘭箭頭拉舒福特，下半場各入一球，2比0淘汰般尼。
拉舒福特在8強鬥法國時後備出場，最後一擊主踢罰球僅高出，英格蘭最終出局；他今場賽後說：「沒有時間再為自己感到歉疚，你需要再次振作起來，我們今天做到了。」主帥「坦克」則說：「他(拉舒福特)狀態大勇，場場進步，取得大量入球又能助守，我為他的表現感高興。」曼聯將於下周二續在奧脫福出場，於該隊英超復賽後首戰鬥諾定咸森林。
不過滕哈格沒有在賽前訪問中，提及C朗離隊；只向球迷講及早前西班牙集訓及跟友賽對手的戰況，並跟隊內世盃國腳們保持聯絡。」會方在場刊中間一頁僅以81個英文提及C朗，大意是：「C朗上月同意解約離隊，這位葡國超級巨星在兩度效力曼聯時，上陣436次並攻入145球，協助球會3捧英超錦標、1個足總盃、2個聯賽盃、1次歐聯及世冠盃；朗拿度並奪得2008年金球獎。」「在11月22日的聲明中，會方感謝基斯坦奴的巨大貢獻，並祝福他及其家人有美好的將來。」