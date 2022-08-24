英聯盃︱富咸兩球不敵乙組隊　李斯特城12碼晉級

英格蘭聯賽盃的次圈賽事，富咸成為首支出局的英超球隊。在作客英格蘭第4級聯賽，乙組的卡維尼，意外地以0:2見負。令這支在乙組排尾二的球隊，創下今屆賽事最大冷門。而另一支英超隊伍的李斯特城，也差點被乙組隊淘汰，但球隊最後在12碼階段擊敗史托港。

在乙組聯賽今季5戰未贏過的卡維尼，面對升上英超後保持不敗的富咸。作客的富咸卻未見有優勢，更在16分鐘因為中場一次的控球失誤，被卡維利前場取得反擊，湯姆歷高斯（Tom Nichols）禁區左路建功，為主隊取得領先。副選上陣的富咸也未有吸取落後的教訓，中場不止一次傳球失誤讓對手取得機會，結果在下半場被卡維尼拉開比數，歷高斯禁區頂沒有起腳，橫傳後上的利物浦小將巴歷基斯（James Balagizi），為這支乙組球會射成2:0，而球隊亦以同樣比數取勝晉級。