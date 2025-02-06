英聯盃｜復仇戰兼博入決賽 利物浦鋒強主場「熱」捧

衛冕英聯盃的利物浦，今晚在準決賽次回合迎戰殘陣出擊的熱刺；就算輪換部分副選出場，預料仍會有強大戰意及足夠精兵，在晏菲路成功大勝復仇；足智彩開出「讓球」利物浦讓2球，主勝仍可支持。(球賽編號FB7084，2月7日04:00開賽)
雖然爭盃排序上，仍可爭四冠王的利物浦，未必太著意要衛冕英聯盃；但賽程上卻有利該隊今場調動精兵出擊，以圖平反首回合輸0比1的失地。事關今場之後，該隊只是在英足盃作客英冠包尾的普利茅夫，然後才應付下周中默西塞德郡打吡補賽鬥愛華頓；預料上仗首回合出場的一號門將艾利臣比加、中堅華基爾雲迪積克，中場賴恩格雲貝治，以及射手穆罕默德沙拿及加普，仍可望擔正出場。
利物浦主場攻力有保證
再者，對上3屆兩度封王英聯盃的利物浦，貴為10奪英聯盃的盃王，上次作客交手全場不落下風；只是受制對手當時剛加盟的門將堅斯基穩健的演出，屢射不入。球隊對上兩屆在聯賽主場跟熱刺交手，分別贏4比2及4比3，對手如今傷兵滿營，尤其防線人腳地莊；相反紅軍計近3戰主場全勝入10球，鋒力強大，今場要輕取對手，仍有把握。
相反熱刺上次交手贏1比0，靠年輕的瑞典中場比治維尾段接應中鋒蘇蘭基妙傳破門；今場當然希望保住勝果，殺入決賽，爭取自07至08年球季捧走英聯盃後，這支北倫敦球會的首個重要錦標。
熱刺增兵難救近火
可惜球隊雖然上仗作客2比0擊敗賓福特，終止聯賽7場未勝劣勢；但傷兵咒仍然未破，首回合時擔正的中堅達古仙、翼鋒迪姆華拿及中鋒蘇蘭基，進入傷兵營。原本已復出的雲迪尹，上仗又不入大軍名單，狀態未足；今場由後者拍賓戴維斯扼守中路，仍然危機四伏。就算剛在冬窗轉會簽入朗斯守將丹素、拜仁前鋒新星泰爾，遠水難救近火，今場只怕要敗興而返。
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