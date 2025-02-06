英聯盃｜復仇戰兼博入決賽 利物浦鋒強主場「熱」捧

衛冕英聯盃的利物浦，今晚在準決賽次回合迎戰殘陣出擊的熱刺；就算輪換部分副選出場，預料仍會有強大戰意及足夠精兵，在晏菲路成功大勝復仇；足智彩開出「讓球」利物浦讓2球，主勝仍可支持。(球賽編號FB7084，2月7日04:00開賽)

雖然爭盃排序上，仍可爭四冠王的利物浦，未必太著意要衛冕英聯盃；但賽程上卻有利該隊今場調動精兵出擊，以圖平反首回合輸0比1的失地。事關今場之後，該隊只是在英足盃作客英冠包尾的普利茅夫，然後才應付下周中默西塞德郡打吡補賽鬥愛華頓；預料上仗首回合出場的一號門將艾利臣比加、中堅華基爾雲迪積克，中場賴恩格雲貝治，以及射手穆罕默德沙拿及加普，仍可望擔正出場。