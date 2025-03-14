英聯盃｜恨捧盃 紐卡素「細」撼紅軍

「黑白兵團」紐卡素周日晚在英聯盃決賽欣逢英超「一哥」利物浦，雖然實力不及對手，但捧盃決心毫無疑問；必全力出擊，以一吐兩年前決賽輸波之恨，預計今場戰情緊湊，法定時間入球不會多。(球賽編號FB8861，3月17日0:30開賽)

紐卡素對上一次捧走重要錦標已數到1954/55年球季，在英足盃打敗曼城；而自從沙特主權基金在三年多前入主，球隊雖然一度重返歐聯賽場，但最接近捧盃是兩季前在英聯盃決賽，0比2不敵曼聯。

英聯盃冠軍雖然只得10萬英鎊(約100萬港元)獎金，不足以支付一位普通英超球星的周薪，但起碼封王可確保來屆歐協聯一席位；在聯賽走入最後直路時，提升大軍士氣，這對目前聯賽仍排第6位的紐卡素，英聯盃相對重要。