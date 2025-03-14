英聯盃｜恨捧盃 紐卡素「細」撼紅軍

「黑白兵團」紐卡素周日晚在英聯盃決賽欣逢英超「一哥」利物浦，雖然實力不及對手，但捧盃決心毫無疑問；必全力出擊，以一吐兩年前決賽輸波之恨，預計今場戰情緊湊，法定時間入球不會多。(球賽編號FB8861，3月17日0:30開賽)
紐卡素對上一次捧走重要錦標已數到1954/55年球季，在英足盃打敗曼城；而自從沙特主權基金在三年多前入主，球隊雖然一度重返歐聯賽場，但最接近捧盃是兩季前在英聯盃決賽，0比2不敵曼聯。
英聯盃冠軍雖然只得10萬英鎊(約100萬港元)獎金，不足以支付一位普通英超球星的周薪，但起碼封王可確保來屆歐協聯一席位；在聯賽走入最後直路時，提升大軍士氣，這對目前聯賽仍排第6位的紐卡素，英聯盃相對重要。
伊沙克成最大威脅
紐卡素雖然今場缺少停賽的左翼主力安東尼哥頓，而正選左閘路易斯賀爾亦已養傷收咧；但餘皆可精銳盡出，而主帥艾迪賀維上仗英超1比0打敗韋斯咸時，派出哈維班尼斯及利夫拿文度頂替前兩人，在左路配合效果不俗；配合上圈英聯盃最佳球員，協助球隊「雙殺」阿仙奴晉級的射手中鋒阿歷山大伊沙克，今場必望突襲紅軍。
利物浦上屆決賽靠中堅華基爾雲迪積克加時入波，1比0打敗車路士；紅軍季內原本勢頭大好，各項戰線得手應手，但隨着英足盃爆冷出局，加上剛戰歐聯16強射輸12碼予法國班霸PSG，氣勢下滑，英超及英聯盃成為季內僅餘可爭逐的榮譽。
TAA干拿迪未傷愈
紅軍在英超遙遙放領，但上仗歐聯踢足120分鐘出局，折損右閘阿歷山大阿諾特及中堅伊巴希馬干拿迪，尤其前者大有機會缺陣，會是一大缺口；而主帥史諾亦未必在周日晚強陣出擊，包括中堅或用查洛爾昆沙，歐聯射失12碼的「罪人」中場居迪斯鍾斯及前鋒達雲紐尼斯，有機會擔正將功補過。眾將能否收拾心情出戰溫布萊決賽，會是今場勝負關鍵。
近年英聯盃決賽多數均勢，近4季「總入球」最多2球，包括紅軍兩度在法定時間跟對手打和0比0，要靠互射12碼或加時勝出；今場戰情恐怕亦不例外，博入球「細」盤最穩。
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