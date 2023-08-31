英聯盃｜愛華頓反勝唐卡士打功臣比圖不愛炸雞 4年由KFC炸雞師踢到上英超（附比賽精華）

愛華頓在英格蘭聯賽盃，作客英乙唐卡士打先失一球下，憑新加盟的葡萄牙前鋒比圖（Beto）及哥爾尼維特（Arnaut Danjuma Groeneveld）下半場各入一球，以2︰1反勝晉級。比圖（Beto）的故事，由4年前還在KFC肯德基工作說起。

比圖在葡萄牙里斯本出生，這名1.94米的前鋒曾在賓菲加青訓，至2015年於低組別球隊União Tires出道，2018/2019年轉投葡萄牙第4級球隊Olímpico do Montijo，相信這正是比圖當「炸雞師」的日子。這名葡萄牙球員於2022年夏季以僅僅700萬歐元的價格從葡萄牙樸迪莫倫斯轉會至烏迪尼斯，並在意甲的62場攻入21球。日前以3000萬歐元由烏甸尼斯轉會英超愛華頓後更上一層樓，令比圖的故事成為是職業足球界最具啟發性的故事之一。

比圖在2022年2月接受DAZN的一次訪問中透露的那樣，他在踏入葡萄牙的職業足球生涯之前曾在KFC肯德基工作：「我曾在KFC肯德基工作，感覺很好，只是需要早起，我更喜歡睡覺。每次回葡萄牙時，我總是去那家肯德基餐廳探望仍在KFC工作的朋友。然而我不常吃炸雞的，只是間中吃。」相比到KFC打工，比圖更喜歡留在家裡玩《 Call Of Duty》而不是《FIFA》。

只要堅持，就會見到希望，現年25歲的比圖聽過不少負面意見，但其足球夢始終如一︰「我一直相信自己可以成為一名足球運動員。我想成為一名職業足球運動員，但我當時的隊友們不相信，也許只有其中兩個人相信我。隊友告訴我：『比圖，這很難，幾乎不可能。』然後我加盟樸迪莫倫斯，從此改變了他們的想法。」