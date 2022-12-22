英聯盃︱拉舒福特單騎疾走建功　曼聯淘汰般尼晉8強

與基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）不歡而散的曼聯，在世界盃後的首場比賽，憑丹麥中場基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）以及拉舒福特（Marcus Rashford）下半場的入球，以2:0擊敗英冠的般尼，晉身聯賽盃8強。至於另一場比賽，缺少阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）的白禮頓，在12碼不敵英甲的查爾頓，成為8強唯一冷門。
在世界盃休季期間到西班牙集訓的曼聯，雖然兩場的熱身賽都輸，不過一眾的世界盃球員，除了要踢決賽的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）及華拉尼（Raphael Varane）外，都已經歸隊。今仗曼聯27分鐘先憑雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）在右路的傳中，艾歷臣門前撞入，令曼聯半場取得領先。
換邊後拉舒福特57分鐘，從後場的右路推進，並壓入禁區射入，令曼聯擴大比數至2:0。今場獲上陣機會的後備門將杜巴夫卡（Martin Dubravka）一度出現驚險場面，不過臨時客串中堅的卡斯米路（Casemiro）及時解圍，令曼聯力保不失。曼聯最後以2:0，淘汰般尼晉級8強。
白禮頓12碼負查爾頓出局
至於另一場16強賽事，白禮頓今場缺少仍在阿根廷慶祝的阿歷斯麥亞里士打，而球隊亦讓部份的世界盃球員休息。不過亦令白禮頓在90分鐘只與甲組的查爾頓踢平0:0。白禮頓全場18次射門6次中目標，但全部都未能化成入球。
在互射12碼，白禮頓頭5輪有柏斯高哥斯（Pascal Gross）、李安度杜沙特（Leandro Trossard）與蘇利馬治（Solly March）射失，而對手亦射失3球，到突然死亡階段，白禮頓的犘西斯卡些度（Moses Caicedo）在第7輪射失，令查爾頓在12碼贏4:3晉級。而查爾頓也是8強唯一的非英超球隊。另一場，諾定咸森林就以4:1擊敗布力般流浪。