英聯盃︱拉舒福特單騎疾走建功　曼聯淘汰般尼晉8強

與基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）不歡而散的曼聯，在世界盃後的首場比賽，憑丹麥中場基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）以及拉舒福特（Marcus Rashford）下半場的入球，以2:0擊敗英冠的般尼，晉身聯賽盃8強。至於另一場比賽，缺少阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）的白禮頓，在12碼不敵英甲的查爾頓，成為8強唯一冷門。

在世界盃休季期間到西班牙集訓的曼聯，雖然兩場的熱身賽都輸，不過一眾的世界盃球員，除了要踢決賽的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）及華拉尼（Raphael Varane）外，都已經歸隊。今仗曼聯27分鐘先憑雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）在右路的傳中，艾歷臣門前撞入，令曼聯半場取得領先。

換邊後拉舒福特57分鐘，從後場的右路推進，並壓入禁區射入，令曼聯擴大比數至2:0。今場獲上陣機會的後備門將杜巴夫卡（Martin Dubravka）一度出現驚險場面，不過臨時客串中堅的卡斯米路（Casemiro）及時解圍，令曼聯力保不失。曼聯最後以2:0，淘汰般尼晉級8強。