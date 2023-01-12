英聯盃︱曼城兩球不敵修咸頓　八強止步

英超榜尾的修咸頓在聯賽盃打入四強，他們在周三（11日）晚的八強賽事，主場以2:0擊敗曼城，下一圈會與紐卡素爭入決賽。而另一場，諾定咸森林與狼隊法定時間打成1:1，森林以互射12碼晉級，四強會對曼聯。

曼城因為將在周末（14日）聯賽對曼聯，今場比賽先收起了中場的奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）及射手的夏蘭特（Erling Haaland）。青年球員的高爾彭馬（Cole Palmer）差點藉對手的犯錯，為曼城領先，不過他禁區橫傳予根度簡（Ilkay Gundogan）射門，但僅僅斜出。23分鐘，曼城策動反擊，卻在中場被修咸頓截得手，並由施古馬拉（Sekou Mara）禁區內接應尼安高（Lyanco）傳中射入，為修咸頓領先。