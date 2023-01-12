英聯盃︱曼城兩球不敵修咸頓　八強止步

英超榜尾的修咸頓在聯賽盃打入四強，他們在周三（11日）晚的八強賽事，主場以2:0擊敗曼城，下一圈會與紐卡素爭入決賽。而另一場，諾定咸森林與狼隊法定時間打成1:1，森林以互射12碼晉級，四強會對曼聯。
曼城因為將在周末（14日）聯賽對曼聯，今場比賽先收起了中場的奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）及射手的夏蘭特（Erling Haaland）。青年球員的高爾彭馬（Cole Palmer）差點藉對手的犯錯，為曼城領先，不過他禁區橫傳予根度簡（Ilkay Gundogan）射門，但僅僅斜出。23分鐘，曼城策動反擊，卻在中場被修咸頓截得手，並由施古馬拉（Sekou Mara）禁區內接應尼安高（Lyanco）傳中射入，為修咸頓領先。
乘着氣勢，修咸頓5分鐘後再擴大比數，迪贊尼普（Moussa Djenepo）中場推進，之後在中路20多碼外笠射入網，令榜尾的「聖人」將比數領先至2:0。落後的曼城在下半場雖然先後換入迪布尼與夏蘭特，不過夏蘭特最後未能為藍月亮取得入球，令球隊以0:2落敗被淘汰。
森林12碼淘汰狼隊
至於另一場的八強，森林由韋利保利（Willy Boly）倒戈在18分鐘取得領先，不過魯爾占美尼斯（Raul Jimenez）下半場為狼隊扳平。雙方在法定時間踢成1:1之後，令比賽要以互射12碼分勝負。在12碼階段，森林第一個主射的蘇歷治（Sam Surridge）雖然被門將撲出，但狼隊的魯賓尼維斯（Ruben Neves）亦射失。之後雙方3球都射入，森林第5輪再由積高碧克（Jack Colback）射入，相反狼隊的祖賀治（Joe Hodge）射失，令森林以12碼4:3擊敗狼隊，31年首次晉級四強。森林四強會對曼聯，而修咸頓就會對紐卡素。