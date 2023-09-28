英聯盃｜曼城第三圈遭紐卡素擯出局　利物浦繼續靠下半場反勝（附比賽精華）

上季聯賽盃決賽份子的紐卡素，在新一季起步再次旗開得勝，以1:0小勝曼城。至於另一場第三圈賽事，利物浦再一次在半場落後下，反勝英冠的李斯特城。 與周日（24日）大炒錫菲聯相比，紐卡素今仗作出10個變動。這支上屆亞軍，與上季的「三冠王」曼城，上半場藍月亮先有入球的機會，只是門將的尼克普比（Nick Pope）用腳封住，令喜鵲力保不失。然而紐卡素的反擊，又未能撕破曼城的防線，半場雙方互無紀錄。

次圈將演上屆決賽翻版 不過換邊後紐卡素與曼城中場的互相迫搶，為喜鵲換來不少反擊的機會。直到53分鐘，紐卡素一次推進，祖連頓（Joelinton）推入中路雖然被阻擋，不過他之後在禁區右邊橫傳入中間，雖然前柱隊友未能把握，但是尾柱的阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）門前把握空門機會射入，令喜鵲打破悶局。之後反過來喜鵲力迫對手，令曼城反而難以進攻，而最終紐卡素仍然以1:0的比數，將曼城淘汰。 紐卡素主帥賀維（Eddie Howe）賽後表示：「賽前，去年的晉級過程仍然歷歷在目。這啟發到我們，並幫助我們的球季，雖然決賽可能影響了我們聯賽的成績，但仍是值得我們自豪。如果可以，我們想再來一次，不過在這一階段來說仍言之尚早，而我們仍在努力。」然而在之後的抽籤，紐卡素將會對上曼聯，這是上季決賽的翻版戲碼。 ▼紐卡素對曼城精華▼

在另一場的第三圈，利物浦面對降落英冠的李斯特城。上半場先被卡斯麥卡迪亞（Kasey McAteer）攻入落後。下半場加普（Cody Gakpo）、蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）及迪亞高祖達（Diogo Jota）各建一功，為紅軍反勝3:1晉級。 聯賽盃16強抽籤： 曼斯菲（英乙）對維爾港（英甲）

葉士域治（英冠）對富咸（英超）

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