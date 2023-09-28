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體育
2023-09-28 11:13:23

英聯盃｜曼城第三圈遭紐卡素擯出局　利物浦繼續靠下半場反勝（附比賽精華）

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伊沙克為紐卡素攻入唯一入球擊敗曼城。(路透社)

伊沙克為紐卡素攻入唯一入球擊敗曼城。(路透社)

上季聯賽盃決賽份子的紐卡素，在新一季起步再次旗開得勝，以1:0小勝曼城。至於另一場第三圈賽事，利物浦再一次在半場落後下，反勝英冠的李斯特城。

與周日（24日）大炒錫菲聯相比，紐卡素今仗作出10個變動。這支上屆亞軍，與上季的「三冠王」曼城，上半場藍月亮先有入球的機會，只是門將的尼克普比（Nick Pope）用腳封住，令喜鵲力保不失。然而紐卡素的反擊，又未能撕破曼城的防線，半場雙方互無紀錄。

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哥迪奧拿在比賽中與紐卡素助教衝突。(路透社) 紐卡素在聯賽盃淘汰曼城。(路透社) 紐卡素在聯賽盃淘汰曼城。(路透社) 紐卡素在聯賽盃淘汰曼城。(路透社) 紐卡素在聯賽盃淘汰曼城。(路透社) 紐卡素在聯賽盃淘汰曼城。(路透社)

次圈將演上屆決賽翻版

不過換邊後紐卡素與曼城中場的互相迫搶，為喜鵲換來不少反擊的機會。直到53分鐘，紐卡素一次推進，祖連頓（Joelinton）推入中路雖然被阻擋，不過他之後在禁區右邊橫傳入中間，雖然前柱隊友未能把握，但是尾柱的阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）門前把握空門機會射入，令喜鵲打破悶局。之後反過來喜鵲力迫對手，令曼城反而難以進攻，而最終紐卡素仍然以1:0的比數，將曼城淘汰。

紐卡素主帥賀維（Eddie Howe）賽後表示：「賽前，去年的晉級過程仍然歷歷在目。這啟發到我們，並幫助我們的球季，雖然決賽可能影響了我們聯賽的成績，但仍是值得我們自豪。如果可以，我們想再來一次，不過在這一階段來說仍言之尚早，而我們仍在努力。」然而在之後的抽籤，紐卡素將會對上曼聯，這是上季決賽的翻版戲碼。

 

▼紐卡素對曼城精華▼

在另一場的第三圈，利物浦面對降落英冠的李斯特城。上半場先被卡斯麥卡迪亞（Kasey McAteer）攻入落後。下半場加普（Cody Gakpo）、蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）及迪亞高祖達（Diogo Jota）各建一功，為紅軍反勝3:1晉級。

聯賽盃16強抽籤：

曼斯菲（英乙）對維爾港（英甲）
葉士域治（英冠）對富咸（英超）
曼聯（英超）對紐卡素（英超）
般尼茅夫（英超）對利物浦（英超）
車路士（英超）對布力般流浪（英冠）
韋斯咸（英超）對阿仙奴（英超）
愛華頓（英超）對般尼（英超）
埃克塞特（英甲）對米杜士堡（英冠）

英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖）

▼利物浦對李斯特城精華▼

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