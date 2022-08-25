英聯盃︱曼城第3圈鬥車路士　利物浦抽中打吡郡

英格蘭聯賽盃完成次圈比賽後，並已落實第3圈的賽程。其中，8屆冠軍的曼城會對上屆亞軍的車路士，上演2019年決賽的翻版戲碼。而爭取衞冕的利物浦就抽中對因財困而降落英甲的打吡郡。

聯賽盃的第3圈，有7場的英超球隊對戰，其中最矚目是曼城會對上屆亞軍的車路士，車路士在之前4個賽季有2次打入決賽，不過都與冠軍無緣，而2019年的決賽對手就正是曼城。至於曼城在2018至2021年，連續4次打入決賽並都贏得冠軍。

李城再戰乙組隊

至於其餘的6對英超對壘中，曼聯亦會面對阿士東維拉，而英超榜首的阿仙奴就抽中對白禮頓、熱刺亦要對諾定咸森林，而紐卡素就對水晶宮、狼隊會對列斯聯、般尼茅夫亦抽中愛華頓。不過爭取衞冕的紅軍，在第3圈的對手會是打吡郡。李斯特城就連續兩圈抽中乙組球隊，會對紐波特郡，而賓福特同樣抽中乙組的基寧咸。比賽會在11月上演。

在周三(24日)進行的次圈賽事中，3支的英超球隊皆順利晉級。其中紐卡素以2:1反勝乙組燦美爾，而列斯聯就以3:1擊敗甲組的班士利，至於白禮頓就3:0贏格連森林。

聯賽盃第3圈對賽

李斯特城（英超）對紐波特郡（英乙）

韋斯咸（英超）對布力般流浪（英冠）

狼隊（英超）對列斯聯（英超）

諾定咸森林（英超）對熱刺（英超）

曼聯（英超）對阿士東維拉（英超）

般尼茅夫（英超）對愛華頓（英超）

利物浦（英超）對打吡郡（英甲）

般尼（英冠）對卡維尼（英乙）

布里斯托城（英冠）對林肯城（英甲）

曼城（英超）對車路士（英超）

史堤芬納治（英乙）對查爾頓（英甲）

米爾頓凱恩斯（英甲）對摩甘比（英甲）

修咸頓（英超）對錫周三（英甲）

阿仙奴（英超）對白禮頓（英超）

賓福特（英超）對基寧咸（英乙）