英聯盃｜曼城迎擊利物浦 國腳歸隊助爭英聯盃

近年在英聯盃表現認真的曼城，香港時間周四深夜，在伊蒂哈德球場舉行的英聯盃16強壓軸戰，迎戰衛冕球隊利物浦(23/12 04:00)；兩軍多名國腳級人馬已於世盃後回歸助陣，戰力恢復，同時可為英超聖誔快車谷狀態。
英聯盃近年在不少英超球隊眼中是「雞肋」，但「藍月」主帥哥迪奧拿卻高度重視；該隊由2018年起連贏4屆冠軍，只是上屆在第4圈戰至互射12碼被韋斯咸淘汰。哥迪奧拿在這場「早來」大戰的賽前收到好消息，3名世盃國腳包括荷蘭中堅尼敦艾基、瑞士的文路爾艾簡治及西班牙防中洛迪卡斯簡迪，已重返大軍操練；聯同早前約戰基羅納時已正選亮相的中場奇雲迪布尼及根度簡，今場有望列陣。未有出席世盃決賽周的新「射球機器」艾寧夏蘭特，以及上圈淘汰車路士時入波的翼鋒馬列斯，肩負攻堅重任。
至於副選門將奧迪加、英格蘭新人右閘路易斯及中場高爾彭馬，今場亦會再受重用，其中路易斯今場有機會跟紅軍王牌前鋒穆罕默德沙拿在邊路對決。路易斯說：「我未知會否被派上陣，但將會是我比賽生涯最重要一戰。我深知道不是每個人都有資格出賽，若然被選中，這將是一個機會。」
沙拿領軍 利物浦前線人齊
對手利物浦小休期間集訓受到重大打擊，翼鋒路易斯戴亞斯一傷再傷，接受手術後估要休息至明年2月。球隊上一圈盡遣年輕球員對付英甲打比郡，結果要戰至互射12碼才淘汰對手；不過除穆罕默德沙拿外，沒有出席世盃的羅拔圖法明奴，以及上仗友賽AC米蘭梅開二度的烏拉圭箭頭達雲紐尼斯，今場皆有機會出場攻堅，為紅軍緊接的英超拆禮物日(26日)，作客阿士東維拉磨起狀態。
在盃賽受重用的紅軍門將基利靴賽前說：「己隊之前在杜拜集訓享受好時光，大家已準備就緒，期待出賽。我們深知這是一場硬仗，但己隊是衛冕身份，將要一顯冠軍實力，贏波躋身下一圈。」領隊高普賽前指已回歸的主力中堅華基爾雲迪積克，不會在今場上陣，祖高美斯及尼達利菲臘斯將要扼守中路。