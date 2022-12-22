英聯盃｜曼城迎擊利物浦 國腳歸隊助爭英聯盃

英聯盃近年在不少英超球隊眼中是「雞肋」，但「藍月」主帥哥迪奧拿卻高度重視；該隊由2018年起連贏4屆冠軍，只是上屆在第4圈戰至互射12碼被韋斯咸淘汰。哥迪奧拿在這場「早來」大戰的賽前收到好消息，3名世盃國腳包括荷蘭中堅尼敦艾基、瑞士的文路爾艾簡治及西班牙防中洛迪卡斯簡迪，已重返大軍操練；聯同早前約戰基羅納時已正選亮相的中場奇雲迪布尼及根度簡，今場有望列陣。未有出席世盃決賽周的新「射球機器」艾寧夏蘭特，以及上圈淘汰車路士時入波的翼鋒馬列斯，肩負攻堅重任。

至於副選門將奧迪加、英格蘭新人右閘路易斯及中場高爾彭馬，今場亦會再受重用，其中路易斯今場有機會跟紅軍王牌前鋒穆罕默德沙拿在邊路對決。路易斯說：「我未知會否被派上陣，但將會是我比賽生涯最重要一戰。我深知道不是每個人都有資格出賽，若然被選中，這將是一個機會。」