英聯盃｜曼城8強主攻「大」酬「賓」

聯賽4連勝的曼城，分數上已逼近首阿仙奴，氣勢如虹，並在對上兩圈英聯盃先後作客輕取英甲哈特斯菲爾德及英冠史雲斯；今次得享主場之利，雖然埃及射手奧馬馬莫殊(Omar Marmoush)已離隊為埃及備戰非國盃，「入球機器」艾寧夏蘭特(Erling Haaland)多數只列後備；但卓基(Cherki)、沙雲奴(Savinho)甚至科頓(Phil Foden)都有機會出任正選，配合一眾年輕好手仍然深具實力。球隊計近6場主場5勝，勝仗全部每場最少入3球，今夜仍主攻求突破近5屆英聯盃最多入8強的關口。

賓福特在2020/21年球季曾以英冠身分躋身英聯盃4強，球隊近期走勢回落，近3場英超只得1分入1球；但今屆已先後淘汰英超般尼茅夫及阿士東維拉，上圈則以5比0大炒英乙甘士比。球隊出戰盃賽陣容不弱，上仗聯賽停賽的奇雲舒亞迪(Kevin Schade)有機會掛帥，當高奧達拉(Dango Ouattara)及路易斯樸達(Lewis-Potter)負責側擊。「蜜蜂」出戰盃賽壓力不大，今夜判輸來打或有驚喜，今場入球亦不會少。

紐卡素主場可取富咸

同晚另一場英超內訌戰由紐卡素鬥富咸。上屆盟主紐卡素上圈靠主場淘汰熱刺，貨真價實；球隊因要應付歐聯，習慣輪換出戰盃賽，今場迎戰上圈作客靠互射12碼淘汰英甲韋甘比的富咸，主勝可熱捧。(球賽編號FB1200，12月18日04:15開賽)