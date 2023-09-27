英聯盃｜曼聯三球勝水晶宮晉級　馬古尼奧拿拿正選保不失（附比賽精華）

上屆聯賽盃冠軍的曼聯，展開衞冕之路。在第三圈主場以3:0擊敗水晶宮晉級，這是近期頹勢的曼聯久違的主場零失球，同時也為球隊周末再戰水晶宮做好準備。
曼聯今仗的比賽用上不少後備或傷癒的球員。當中美臣蒙特（Mason Mount）傷癒後正選，新加盟的蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）亦正選，而備受批評的哈利馬古尼（Harry Maguire）與門將的奧拿拿（Andre Onana）亦齊齊上陣。紅魔今仗21分鐘已取得領先，達洛治（Diogo Dalot）禁區內底線傳中，雖然被對手改變方向，但阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）及時轉身一抽，為曼聯先開紀錄。6分鐘後，卡斯米路（Casemiro）接應角球頂入，令曼聯半場領先2:0。
換邊後僅10分鐘，安東尼馬迪爾（Anthony Martial）遠柱把握隊友長傳，球不着地射遠柱彈入，為曼聯鎖定勝果。之後兩軍都有入球的機會，不過飽受批評的門將奧拿拿今仗力保不失，而前線卻也沒能爭取更多入球，曼聯最終以3:0晉級。
狼隊盧頓被低組別淘汰
同一圈的其他比賽，兩支英超球隊被低組別球會淘汰。當中狼隊在領先兩球下，被英冠的葉士域治反勝3:2，而英甲的埃克塞特就以1:0擊敗英超升班馬的盧頓。