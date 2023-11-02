英聯盃｜曼聯吞紐卡素三蛋出局　阿仙奴1:3不敵韋斯咸（附比賽精華）

英格蘭聯賽盃，衞冕的曼聯第四圈出局，他們主場以0:3不敵上屆決賽的對手紐卡素。至於在英超不敗的阿仙奴，亦以1:3不敵韋斯咸。而利物浦與車路士就分途晉級。

作為上季決賽的翻版，曼聯今仗有卡斯米路（Casemiro）的復出，配美臣蒙特（Mason Mount）扼守中場。不過球隊上半場只是較多犯規，在28分鐘，米基爾阿米朗（Miguel Almiron）接應隊友斜直線入楔，禁區內射破奧拿拿（Andre Onana）的十指關。36分鐘，紐卡素一次罰球快開，邊路突破後祖爾韋洛克（Joe Willock）傳中，雖然曼聯球員禁區頂出，但伏兵禁區頂的李維斯荷爾（Lewis Hall）抽射遠柱入網，為紐卡素半場拉開2:0。

換邊後曼聯仍想追回比數，不過蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）中場被攔截，紐卡素的祖爾韋洛克（Joe Willock）長驅直進，禁區頂射近柱建功，喜鵲拉開至3:0。之後曼聯雖然有後備入替的隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）攻門，但仍然無功而還，最終曼聯未能衞冕，第4圈輸0:3出局。

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