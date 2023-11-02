英聯盃｜曼聯吞紐卡素三蛋出局　阿仙奴1:3不敵韋斯咸（附比賽精華）

英格蘭聯賽盃，衞冕的曼聯第四圈出局，他們主場以0:3不敵上屆決賽的對手紐卡素。至於在英超不敗的阿仙奴，亦以1:3不敵韋斯咸。而利物浦與車路士就分途晉級。
作為上季決賽的翻版，曼聯今仗有卡斯米路（Casemiro）的復出，配美臣蒙特（Mason Mount）扼守中場。不過球隊上半場只是較多犯規，在28分鐘，米基爾阿米朗（Miguel Almiron）接應隊友斜直線入楔，禁區內射破奧拿拿（Andre Onana）的十指關。36分鐘，紐卡素一次罰球快開，邊路突破後祖爾韋洛克（Joe Willock）傳中，雖然曼聯球員禁區頂出，但伏兵禁區頂的李維斯荷爾（Lewis Hall）抽射遠柱入網，為紐卡素半場拉開2:0。
換邊後曼聯仍想追回比數，不過蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）中場被攔截，紐卡素的祖爾韋洛克（Joe Willock）長驅直進，禁區頂射近柱建功，喜鵲拉開至3:0。之後曼聯雖然有後備入替的隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）攻門，但仍然無功而還，最終曼聯未能衞冕，第4圈輸0:3出局。
▼曼聯對紐卡素精華▼
利物浦車路士齊齊晉級
至於其他的比賽，阿仙奴作客韋斯咸，開賽16分鐘先由賓韋特（Ben White）的烏龍，令球隊先落後，而古達斯（Mohammed Kudus）與查洛保雲（Jarrod Bowen）在下半場各建一功，令鎚仔幫拉開過3:0，即使馬田奧迪加特補時追回一球，但阿仙奴仍輸1:3出局。
而利物浦就由達雲紐尼斯（Darwin Nunez）一箭定江山，以2:1擊敗般尼茅夫晉級。至於車路士就在主場，以2:0擊敗英冠的布力般流浪，晉身聯賽盃的八強。
英格蘭聯賽盃八強抽籤
愛華頓（英超） 對 富咸（英超）
車路士（英超） 對 紐卡素（英超）
維爾港（英甲） 對 米杜士堡（英超）
利物浦（英超） 對 韋斯咸（英超）