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體育
2023-11-02 11:30:53

英聯盃｜曼聯吞紐卡素三蛋出局　阿仙奴1:3不敵韋斯咸（附比賽精華）

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紐卡素聯賽盃作客大勝曼聯。(路透社)

紐卡素聯賽盃作客大勝曼聯。(路透社)

英格蘭聯賽盃，衞冕的曼聯第四圈出局，他們主場以0:3不敵上屆決賽的對手紐卡素。至於在英超不敗的阿仙奴，亦以1:3不敵韋斯咸。而利物浦與車路士就分途晉級。

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曼聯聯賽盃0:3不敵紐卡素出局。(路透社) 曼聯聯賽盃0:3不敵紐卡素出局。(路透社) 曼聯聯賽盃0:3不敵紐卡素出局。(路透社) 曼聯聯賽盃0:3不敵紐卡素出局。(路透社) 阿米朗為紐卡素打開紀錄。(路透社) 韋洛克為紐卡素射成3:0。(路透社) 荷爾禁區頂的射門，令紐卡素拉開比數2:0。(路透社)

作為上季決賽的翻版，曼聯今仗有卡斯米路（Casemiro）的復出，配美臣蒙特（Mason Mount）扼守中場。不過球隊上半場只是較多犯規，在28分鐘，米基爾阿米朗（Miguel Almiron）接應隊友斜直線入楔，禁區內射破奧拿拿（Andre Onana）的十指關。36分鐘，紐卡素一次罰球快開，邊路突破後祖爾韋洛克（Joe Willock）傳中，雖然曼聯球員禁區頂出，但伏兵禁區頂的李維斯荷爾（Lewis Hall）抽射遠柱入網，為紐卡素半場拉開2:0。

換邊後曼聯仍想追回比數，不過蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）中場被攔截，紐卡素的祖爾韋洛克（Joe Willock）長驅直進，禁區頂射近柱建功，喜鵲拉開至3:0。之後曼聯雖然有後備入替的隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）攻門，但仍然無功而還，最終曼聯未能衞冕，第4圈輸0:3出局。

 

▼曼聯對紐卡素精華▼

利物浦車路士齊齊晉級

至於其他的比賽，阿仙奴作客韋斯咸，開賽16分鐘先由賓韋特（Ben White）的烏龍，令球隊先落後，而古達斯（Mohammed Kudus）與查洛保雲（Jarrod Bowen）在下半場各建一功，令鎚仔幫拉開過3:0，即使馬田奧迪加特補時追回一球，但阿仙奴仍輸1:3出局。

而利物浦就由達雲紐尼斯（Darwin Nunez）一箭定江山，以2:1擊敗般尼茅夫晉級。至於車路士就在主場，以2:0擊敗英冠的布力般流浪，晉身聯賽盃的八強。

英格蘭聯賽盃八強抽籤

愛華頓（英超）　對　富咸（英超）
車路士（英超）　對　紐卡素（英超）
維爾港（英甲）　對　米杜士堡（英超）
利物浦（英超）　對　韋斯咸（英超）

車路士主場2:0贏布力般流浪晉級。(路透社) 車路士主場2:0贏布力般流浪晉級。(路透社) 達雲紐尼斯建功為利物浦擊敗般尼茅夫。(路透社) 利物浦作客贏般尼茅夫2:1。(路透社) 阿仙奴1:3不敵韋斯咸出局。(路透社) 阿仙奴1:3不敵韋斯咸出局。(路透社)

▼韋斯咸對阿仙奴精華▼

▼般尼茅夫對利物浦精華▼

▼車路士對布力般流浪精華▼

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