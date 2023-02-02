英聯盃︱曼聯次回合再贏森林兩球　5年來再打入盃賽決賽

陷入5年錦標荒的曼聯，對上一次的冠軍已是2017年的聯賽盃冠軍。球隊今季在滕哈格（Erik ten Hag）領導下，雖然經歷基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的轉會鬧劇，但球隊在各項賽事都漸入佳境。首回合作客手執3球的紅魔，上半場差點失守，只是森林攻門省中隊友而未能入球，至於曼聯的借將韋格賀斯（Wout Weghorst）頭槌又中柱彈出，半場曼聯只與森林戰平。

曼聯自2018年的足總盃後，再次打入盃賽的決賽。在周三（1日）的聯賽盃4強次回合，紅魔憑安東尼馬迪爾（Anthony Martial）與費特（Fred）的入球，以2:0擊敗諾定咸森林，兩回合贏5:0，晉身今屆聯賽盃決賽，並會與紐卡素重演1999年足總盃決賽的戲碼。

換邊後曼聯換入自去年10月休戰的查頓辛祖（Jadon Sancho），並在73分鐘先開紀錄，馬迪爾藉一次反擊，雖然隊友的拉舒福特（Marcus Rashford）射門被對手擋住，不過馬迪爾補中，令紅魔取得領先。3分鐘後，曼聯再由拉舒福特傳中，費特門前撞入，迅即將比分拉開至2:0。曼聯之後以此比數，擊敗森林，兩回合以5:0晉身決賽。這是曼聯自2018年打入足總盃決賽後，5年來首次打入盃賽決賽。將與紐卡素爭奪冠軍，而這亦是1999年的足總盃決賽戲碼，當年曼聯在溫布萊以2:0擊敗對手，並在4日後在歐聯決賽擊敗拜仁慕尼黑，成為球會首次的英超歐聯三冠王。

滕帥不滿上半場表現

滕帥賽後表示：「上半場說實在表現並不好，我們是踢得很職業，但是節奏真太慢，我們沒有創造到機會，並讓他們換取到機會，這是不能發生的。我認為他們（對手）打得很好，防守很緊密，令我們找不到缺口。下半場我們的節奏好一點了，我想我們是可以入更多球的。」

對於球隊的陣容，滕帥指：「我們只希望能每日都有進步，我想我們有一個好的陣容，而且我們有高標準的要求。如果我們無法達到這標準，我們都不會高興。在上半場我並不高興，而我們是曼聯球員，當你想成為曼聯球員就得符合這標準。當然，我們期待與紐卡素在溫布萊對賽，這會是一場偉大的決賽。不過這與我們有一段時間距離，我們需要專心聯賽周末對水晶宮。」