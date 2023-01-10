英聯盃｜曼聯迎擊查爾頓 強勢爭入4強

近年在英聯盃戰績平平的「紅魔」曼聯，今晚香港時間深夜迎戰英甲中游分子查爾頓(11/01 04:00)，雖然未必以最強陣出擊，但憑近期連勝氣勢，加上奧脫福主場威力，要再過一關，助主帥滕哈格首度領軍入盃賽4強，阻力不大。
曼聯近期在大勇英格蘭箭頭拉舒福特不斷入球下，錄得5連勝，聯賽逼近3甲；剛戰英足盃主場3比1淘汰愛華頓，在奧脫福已寫下各項賽事8連勝佳績。由於今場對手低兩班，加上「紅魔」後顧周六鬥曼城的英超大戰，以及攻中般奴費南迪斯今場停賽，估計主帥滕哈格今夜將多以副選出場，繼續力爭自2017年首個英聯盃冠軍。
畢蘭特替補迪基亞
其中，紅魔剛從水晶宮借得29歲的當打門將畢蘭特，代替已被紐卡素收回的杜巴卡，出任迪基亞的副車；由於後者上仗英足盃甩漏導致失波，畢蘭特今場更有機會擔正。主帥「坦克」賽前記招說：「我們高興有一位非常有經驗及技術了得的人作替補。」上仗英足盃後備出場的年輕翼鋒加拿祖、中場麥湯米尼，以及3位世盃球員哈利馬古尼、利辛度馬天尼斯及中場費特，今場有機會任正選，以提升狀態。
對手英甲查爾頓在2007年由英超降班，近期表現稍有起色，聯賽連勝，位居中游；中場好手史葛費沙已連續2場聯賽士哥；轉戰盃賽，估計去年年尾才接手的新帥荷頓，仍會強陣出擊。球隊今屆頭4圈比賽，有3場要戰至互射12碼淘汰對手，包括上圈淘汰英超白禮頓；該仗表現出色的門將艾殊利保亞，上仗賽前因操練被撞出現腦震盪，為安全計以缺陣，今場將會復出把關。
同晚另一場比賽，剛在英足盃爆冷出局的紐卡素，將在主場迎戰聯賽榜中下游的李斯特城(11/1 0400)，料紐卡素為力爭入4強爭盃，將以強陣出戰。
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