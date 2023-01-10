英聯盃｜曼聯迎擊查爾頓 強勢爭入4強

近年在英聯盃戰績平平的「紅魔」曼聯，今晚香港時間深夜迎戰英甲中游分子查爾頓(11/01 04:00)，雖然未必以最強陣出擊，但憑近期連勝氣勢，加上奧脫福主場威力，要再過一關，助主帥滕哈格首度領軍入盃賽4強，阻力不大。

曼聯近期在大勇英格蘭箭頭拉舒福特不斷入球下，錄得5連勝，聯賽逼近3甲；剛戰英足盃主場3比1淘汰愛華頓，在奧脫福已寫下各項賽事8連勝佳績。由於今場對手低兩班，加上「紅魔」後顧周六鬥曼城的英超大戰，以及攻中般奴費南迪斯今場停賽，估計主帥滕哈格今夜將多以副選出場，繼續力爭自2017年首個英聯盃冠軍。