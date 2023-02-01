英聯盃｜準決賽3球在手 曼聯勢主場再焚「林」

英聯盃史上從未有球會在準決賽首回合領先3球下出局，而正帶領「紅魔」曼聯、力爭2017年後首個冠軍獎盃的主帥滕哈格，今晚香港時間深夜舉行次回合，在奧脫福督師迎戰諾定咸森林(02/02 04:00)，相信雖有3球在手，仍會力爭雙殺對手，締造盃賽3連勝佳績。
曼聯上仗交手時強陣出擊，拉舒福特、韋格賀斯及般奴費南迪斯各入一球，大勝森林；之後在英足盃主場又以3比1輕取英冠雷丁，並在第5圈抽籤後抽到主場鬥韋斯咸，美中不足是該仗卻傷了丹麥中場基斯甸艾歷臣。
由於晉級形勢樂觀，加上紅魔緊接英超賽期頻密，將先後迎戰水晶宮及列斯聯；相信主帥「坦克」今場會盡量派副選上陣，上仗入替艾歷臣即火速交出1入球1助攻的巴西防中費特料擔大旗，小將艾蘭加、加拿祖、柏利斯查及失寵的英格蘭中堅哈利馬古尼，均有機會擔正。
森林主帥谷巴未認輸
諾定咸森林上仗英聯盃重用從巴甲來投的古斯達禾史加柏及丹尼路兩位冬窗新兵，坐鎮中場，而傷愈的連格今仗有機會出場，但主力攻中基比斯韋特則因養缺陣。領隊谷巴賽前記者會似未投降：「我們當然對首回合賽果失望，面前形勢是晉級前路艱巨；但已去到準決賽，能為森林出賽是一種榮幸，我們會為此而戰。」
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