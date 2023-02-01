英聯盃｜準決賽3球在手 曼聯勢主場再焚「林」

英聯盃史上從未有球會在準決賽首回合領先3球下出局，而正帶領「紅魔」曼聯、力爭2017年後首個冠軍獎盃的主帥滕哈格，今晚香港時間深夜舉行次回合，在奧脫福督師迎戰諾定咸森林(02/02 04:00)，相信雖有3球在手，仍會力爭雙殺對手，締造盃賽3連勝佳績。

曼聯上仗交手時強陣出擊，拉舒福特、韋格賀斯及般奴費南迪斯各入一球，大勝森林；之後在英足盃主場又以3比1輕取英冠雷丁，並在第5圈抽籤後抽到主場鬥韋斯咸，美中不足是該仗卻傷了丹麥中場基斯甸艾歷臣。

由於晉級形勢樂觀，加上紅魔緊接英超賽期頻密，將先後迎戰水晶宮及列斯聯；相信主帥「坦克」今場會盡量派副選上陣，上仗入替艾歷臣即火速交出1入球1助攻的巴西防中費特料擔大旗，小將艾蘭加、加拿祖、柏利斯查及失寵的英格蘭中堅哈利馬古尼，均有機會擔正。