英聯盃｜熱刺李察利臣追平仍被富咸踢出局　沙福特城爆冷淘汰列斯聯（附比賽精華）

熱刺提前在聯賽盃的次圈出局。球隊在英格蘭聯賽盃的次圈，面對同級的富咸，球隊先有今季加盟的守將的雲迪尹（Micky van de Ven）「擺烏龍」而先落後，然而李察利臣（Richarlison）為熱刺在下半場追平。不過在互射12碼階段，熱刺又有達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）射失，令球隊12碼輸3:5出局。
2021年的亞軍熱刺，在對上兩屆都未能打入決賽，不過今屆成績更差。球隊19分鐘，就有雲迪尹將對手的傳中改變方向，並笠過自己門將的費沙科士打（Fraser Forster），上半場先落後。換邊之後，熱刺藉一次人多打人少的機會，富咸堅尼泰迪（Kenny Tete）因為換鞋出場，熱刺的李察利臣就在此時接應比列錫（Ivan Perisic）長傳，近門頂入追平。而費沙科士打之後亦為熱刺守住大門，令雙方90分鐘踢平1:1。比賽要進入12碼分勝負。
熱刺在第3輪有達雲臣山齊士射失，而富咸則5輪全入，包括射最後一輪的泰迪，令富咸得以12碼5:3的比數，擊敗熱刺晉級。
英乙沙福特城第10輪12碼取勝
在另一邊廂，由多位前曼聯球員出資擁有的沙福特城，在這圈面對今季降班英冠的列斯聯。球隊先由馬特史密夫（Matt Smith）頭槌頂入領先。不過列斯聯之後由柏斯高史杜爾克（Pascal Struijk）追平。雙方同樣在法定時間踢平1:1。在互射12碼，列斯先有佐真尼奧魯達（Georginio Rutter）在第3輪射失，不過沙福特城的麥連蘭（Connor McLennan）亦在第5輪宴客。令比賽進入突然死亡階段，到第10輪，沙福特城先有奧斯沙馬艾殊利（Ossama Ashley）射入，而列斯的沙基頓（Jamie Shackleton）射失，令乙組的沙福特城，以9:8的12碼比數將列斯淘汰。