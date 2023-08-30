英聯盃｜熱刺李察利臣追平仍被富咸踢出局　沙福特城爆冷淘汰列斯聯（附比賽精華）

熱刺提前在聯賽盃的次圈出局。球隊在英格蘭聯賽盃的次圈，面對同級的富咸，球隊先有今季加盟的守將的雲迪尹（Micky van de Ven）「擺烏龍」而先落後，然而李察利臣（Richarlison）為熱刺在下半場追平。不過在互射12碼階段，熱刺又有達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）射失，令球隊12碼輸3:5出局。

2021年的亞軍熱刺，在對上兩屆都未能打入決賽，不過今屆成績更差。球隊19分鐘，就有雲迪尹將對手的傳中改變方向，並笠過自己門將的費沙科士打（Fraser Forster），上半場先落後。換邊之後，熱刺藉一次人多打人少的機會，富咸堅尼泰迪（Kenny Tete）因為換鞋出場，熱刺的李察利臣就在此時接應比列錫（Ivan Perisic）長傳，近門頂入追平。而費沙科士打之後亦為熱刺守住大門，令雙方90分鐘踢平1:1。比賽要進入12碼分勝負。