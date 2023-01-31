英聯盃｜紐卡素誓剿修咸頓 力爭24年來首入決賽

由去屆季初護級分子，搖身成躋身英超前列的紐卡素，在今晚香港時間深夜的英聯盃準決賽次回合，將在聖占士公園球場全力迎戰修咸頓(01/02 04:00)，力爭打入該會自1999年以來，首次盃賽的決賽。
紐卡素自從獲沙特財團入主，水頭充足，加上覓得良帥艾迪賀維領軍，戰績扶搖直上，現時聯賽躋身三甲；而上場英聯盃作客修咸頓先憑祖連頓接應後備箭頭阿歷山大伊沙克助攻以1球奠勝。喜鵲早前已在英足盃出局，今場次回合可以最強陣容出擊，誓為新班子力爭殺入英聯盃決賽，而該隊對上一次打入國內盃賽決賽，已是1999年的英足盃，當年決賽以0比2受挫曼聯。
艾迪賀維大讚門神普比
球隊近期喜事重重，不但以4,500萬英鎊買入英格蘭明日之星、愛華頓翼鋒安東尼哥頓，又跟右閘捷比亞續約至2025年夏天。球會今場或以中鋒阿歷山大伊沙克代哥林威爾遜掛帥，其餘原班人馬出場。領隊賀維上仗交手賽後，大讚門將尼高普比表現優異，並說：「他(普比)全年表現出色，有需要時便會挺身而出。」普比對上10場替紐卡素把關，保持零失球。
英超護級無礙爭盃
修咸頓上仗以年輕箭頭馬拉掛帥，新加盟的奧錫、隊長禾特普斯及迪贊尼普輔助攻堅；但就算正選箭頭查阿當斯下半場出場，亦無法攻陷破普比的十指關。球隊剛在英足盃第4圈小勝英冠黑池過關，表現未有受位處英超包尾影響，如今為爭入決賽，修咸頓在這場「南北之戰」已無後路；預料得分主力、查阿當斯及在英足盃未有出場的禾特普斯，皆會正選搏殺，中堅卡列達卡亞已在英足盃停賽，今場可出賽。(相關連結： https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)