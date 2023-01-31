英聯盃｜紐卡素誓剿修咸頓 力爭24年來首入決賽

由去屆季初護級分子，搖身成躋身英超前列的紐卡素，在今晚香港時間深夜的英聯盃準決賽次回合，將在聖占士公園球場全力迎戰修咸頓(01/02 04:00)，力爭打入該會自1999年以來，首次盃賽的決賽。

紐卡素自從獲沙特財團入主，水頭充足，加上覓得良帥艾迪賀維領軍，戰績扶搖直上，現時聯賽躋身三甲；而上場英聯盃作客修咸頓先憑祖連頓接應後備箭頭阿歷山大伊沙克助攻以1球奠勝。喜鵲早前已在英足盃出局，今場次回合可以最強陣容出擊，誓為新班子力爭殺入英聯盃決賽，而該隊對上一次打入國內盃賽決賽，已是1999年的英足盃，當年決賽以0比2受挫曼聯。