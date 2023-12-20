英聯盃｜車路士12碼淘汰紐卡素入四強　梅迪歷補時扳平成晉級功臣（附比賽精華）

上屆聯賽盃亞軍的紐卡素，在作客史丹福橋球場的聯賽盃八強。在領先的情況下，被車路士的梅迪歷（Mykhailo Mudryk）補時迫和1:1，更在互射12碼時間輸2:4被淘汰。
第3圈淘汰曼城，上一圈再擊敗衞冕的曼聯，不過沒令紐卡素的路途變得輕鬆，因為球隊在這圈又對車路士。主場的藍戰士初段就想先開紀錄，只是干拿加歷查（Conor Gallagher）禁區外的射門中楣。之後車路士球員的接連犯錯，先是前場回後傳失，被哥林威爾遜（Callum Wilson）在中場截到，加上巴迪亞舒尼（Benoit Badiashile）左腳踢右腳，被威爾遜把握機會單刀挑入，令喜鵲在16分鐘領先。
落後的車路士積極爭取入球，只是史達寧（Raheem Sterling）上半場的兩次攻門不是射斜就是被對方守將擋住。換邊後史達寧窄位起腳，又被紐卡素門將的杜夫巴卡（Martin Dubravka）擋出。不過喜鵲後防到補時的犯錯，終於令車路士取得機會，捷比亞（Kieran Trippier）遠柱迎頂對手傳中，卻被梅迪歷衝前搶先一步射入，車路士補時2分鐘追平1:1。令比賽要以互射12碼分勝負。12碼階段，射第2輪的捷比亞宴客，而車路士首4輪全中，讓紐卡素第4輪的馬特列治（Matt Ritchie）增添壓力。最終車路士門將的佐迪治柏度域（Djordje Petrovic）心理戰術成功下，撲出列治的12碼，為車路士取勝。
愛華頓12碼不敵富咸
至於另外兩場的八強賽事，愛華頓主場同樣與富咸在法定時間踢平1:1，雙方在12碼階段射足8輪之下，富咸以7:6淘汰愛華頓晉級。而英冠的米杜士堡以3:0擊敗英甲的維爾港晉級。米杜士堡成為四強僅餘的次級聯賽隊伍。