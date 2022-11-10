英聯盃︱阿仙奴遭白禮頓反勝　英超倫敦球會第3圈齊出局

英格蘭聯賽盃的第3圈，5支立足首都倫敦的英超球隊全部出局。其中在榜首的阿仙奴主場對白禮頓，在領先1球下被對手連入3球反勝。而車路士就以0:2不敵曼城，水晶宮與韋斯咸亦在互射12碼被紐卡素及布力般流浪淘汰。加上熱刺不敵諾定咸森林，聯賽盃僅餘的倫敦球會就只有已降至英甲的查爾頓。

同樣派出副選，白禮頓上半場有不少機會，然而打開紀錄的還是阿仙奴。尼基迪亞（Eddie Nketiah）接應隊友傳送後射入，為兵工廠取得領先。但阿仙奴領先的優勢僅得7分鐘，韋碧克（Danny Welbeck）突破推入禁區，被阿仙奴門將的軒倫（Karl Hein）撲跌，球證直指12碼，韋碧克親自主射追平。

換邊後阿仙奴有多次機會，其中尼基迪亞遠射僅僅中柱，然而未有再取得入球的兵工廠，之後就是白禮頓的機會。後備入替，日本國腳的三笘薰在一次快速反擊，接應隊友的傳送，禁區頂射入，在58分鐘為白禮頓反先。而蘭普堤（Tariq Lamptey）在71分鐘再入一球，令白禮頓最終以3:1擊敗阿仙奴晉級。