英聯盃︱阿仙奴遭白禮頓反勝　英超倫敦球會第3圈齊出局

英格蘭聯賽盃的第3圈，5支立足首都倫敦的英超球隊全部出局。其中在榜首的阿仙奴主場對白禮頓，在領先1球下被對手連入3球反勝。而車路士就以0:2不敵曼城，水晶宮與韋斯咸亦在互射12碼被紐卡素及布力般流浪淘汰。加上熱刺不敵諾定咸森林，聯賽盃僅餘的倫敦球會就只有已降至英甲的查爾頓。
同樣派出副選，白禮頓上半場有不少機會，然而打開紀錄的還是阿仙奴。尼基迪亞（Eddie Nketiah）接應隊友傳送後射入，為兵工廠取得領先。但阿仙奴領先的優勢僅得7分鐘，韋碧克（Danny Welbeck）突破推入禁區，被阿仙奴門將的軒倫（Karl Hein）撲跌，球證直指12碼，韋碧克親自主射追平。
換邊後阿仙奴有多次機會，其中尼基迪亞遠射僅僅中柱，然而未有再取得入球的兵工廠，之後就是白禮頓的機會。後備入替，日本國腳的三笘薰在一次快速反擊，接應隊友的傳送，禁區頂射入，在58分鐘為白禮頓反先。而蘭普堤（Tariq Lamptey）在71分鐘再入一球，令白禮頓最終以3:1擊敗阿仙奴晉級。
另一支在主場出戰的倫敦球會是韋斯咸，面對英冠的布力般流浪，在上半場6分鐘先失守，但38分鐘由柏保路科奴斯（Pablo Fornals）追平。鎚仔幫到78分鐘再由米查利安東尼奧（Michail Antonio）的入球反先，只是球隊到88分鐘被客隊扳平，雙方之後互射12碼。在前9輪兩隊都全部射入，到第10輪韋斯咸的奧邦拿（Angelo Ogbonna）射失，令球隊在12碼輸9:10出局。
至於車路士在第3圈面對曼城，儘管藍月亮派出部份副選出擊，但仍憑馬列斯（Riyad Mahrez）及祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）下半場各建一功，以2:0擊敗車路士晉級。而作客紐卡素的水晶宮，在法定90分鐘打成0:0，在互射12碼紐卡素贏3:2晉級。
利物浦12碼淘汰甲組打吡郡
而派出哈利卡尼（Harry Kane）上陣的熱刺，就在另一場作客對英超榜尾的森林，洛迪（Renan Lodi）在50分鐘為森林取得領先，加上連格（Jesse Lingard）在7分鐘後再入一球，即使森林之後有球員領第2面黃牌被逐，但仍保住2:0的勝果完場。連同前一日出局的賓福特，6支倫敦的英超球會在第3圈全數出局，而在聯賽盃第4圈僅餘的倫敦球會，就只有英甲的查爾頓。
另外，爭取衞冕的利物浦就在主場面對跌落英甲的打吡郡，紅軍面對綿羊仔於90分鐘內未能取得入球，最終憑互射12碼以3:2淘汰對手晉級。