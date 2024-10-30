英聯盃｜雲佬代領隊 曼聯勢捕「狐狸」

英聯盃原本不會是任何強隊的「甜心」，但今晚深夜焦點將會落在剛炒領隊的曼聯，在英聯盃第四圈迎戰「狐狸」李斯特城；預計落場的紅魔眾將，在代領隊雲尼斯達羅領軍下，必打醒精神，碰上心繫聯賽護級的對手，今場紅魔有力大開殺戒。(球賽編號FB3049，10月30日03:45開賽)



後「坦克」時代首戰

前帥「坦克」滕哈格前季教曼聯首季，即捧英聯盃揚名；如今因戰績太差，高層狠心放棄，暫時由「坦克」今季新聘助手、紅魔名宿「雲佬」帶隊，並即要在今夜於奧脫福的英聯盃鬥李城。球隊上圈憑箭頭拉舒福特、翼鋒阿歷真度加拿祖及攻中基斯甸艾歷臣各入2球，7比0大炒英甲班士利；就算今場讓部分副選兵出場，門將起用拜恩迪、左翼衛用新人哥利耶，防中用文路爾烏加迪，箭頭由約舒亞舒克斯擔任，仍足以撕破對手防線，一吐上仗聯賽輸波的烏氣。