英聯盃｜馬迪爾費特入波闖決賽 曼聯主帥坦克：捧盃才有意義

「紅魔」曼聯剛戰在英聯盃準決賽次回合，憑傷愈的鋒將安東尼馬迪爾後備出場打開缺口，加上防中費特錦上添花，以2比0氣走諾定咸森林，兩回合計勝5比0打入決賽，將於本月26日在溫布萊鬥聯賽跟紅魔暫時同分的紐卡素。

這是曼聯自2018年英足盃決賽輸波以來，首次打入本土盃賽決賽，誓要一搔「6年之癢」；而球員時代在川迪捧過荷蘭盃、以及之前以主帥身份，帶領阿積士兩捧荷蘭盃的主帥滕哈格，目前正為新東家爭逐本屆英聯盃、英足盃及歐霸。聯賽則跟英聯盃決賽對手紐卡素同分，但得失球差輸蝕，暫排第4。

不過「坦克」賽後說：「入到決賽未是成就，我們要捧盃；但先要專注聯賽，兩天後又要繼續，這(贏波)給我們爭勝動力，然後才為擁躉捧盃。」曼聯決賽前，本月仍有包括聯賽及歐霸共6場比賽要踢，包括明晚在英超迎戰水晶宮。