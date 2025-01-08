英聯盃｜4強熱刺「大」鬥利物浦

熱刺防線傷兵問題，極之嚴重，單是沒有中堅基斯甸羅美路、雲迪尹及賓戴維斯，以及一號門將古里莫維卡里奧，已教主帥普斯迪高路頭痛不已；球隊冬窗重開即重金簽下布拉格斯拉維亞的捷克21歲門將堅斯基(Kinsky)，今場有機會上陣一顯身手。球隊已在英超跌至中下游，既然英聯盃已戰至4強階段，今夜首回合先遇只會半力出擊的利物浦，當然是博反底、提升士氣的良機。

熱刺對上一次贏波正是數到上月英聯盃8強，靠主場以4比3淘汰曼聯，攻中占士麥迪臣及防中柏比沙亞，今場要停賽；而後防繼續殘缺不全，翼衛迪積史賓斯更要移入中路頂檔。可幸中前場仍然好手眾多，由於球隊再下一場是英足盃第3圈作客鬥非聯賽的譚禾夫，今夜沒有留力必要；預計古路施夫斯基、孫興民及蘇蘭基，仍會領銜攻堅。