英聯盃｜4強熱刺「大」鬥利物浦

近期防線傷兵滿營的熱刺，今晚深夜在英聯盃4強首回合主場，先鬥衛冕利物浦；以現時主隊手上籌碼，只能以攻代守，博終止近期跌勢。足智彩開出入球中位數[3.5]球，可博「大」盤。(球賽編號FB5895，1月9日04:00開賽)
熱刺防線傷兵問題，極之嚴重，單是沒有中堅基斯甸羅美路、雲迪尹及賓戴維斯，以及一號門將古里莫維卡里奧，已教主帥普斯迪高路頭痛不已；球隊冬窗重開即重金簽下布拉格斯拉維亞的捷克21歲門將堅斯基(Kinsky)，今場有機會上陣一顯身手。球隊已在英超跌至中下游，既然英聯盃已戰至4強階段，今夜首回合先遇只會半力出擊的利物浦，當然是博反底、提升士氣的良機。
熱刺對上一次贏波正是數到上月英聯盃8強，靠主場以4比3淘汰曼聯，攻中占士麥迪臣及防中柏比沙亞，今場要停賽；而後防繼續殘缺不全，翼衛迪積史賓斯更要移入中路頂檔。可幸中前場仍然好手眾多，由於球隊再下一場是英足盃第3圈作客鬥非聯賽的譚禾夫，今夜沒有留力必要；預計古路施夫斯基、孫興民及蘇蘭基，仍會領銜攻堅。
紅軍二線兵火力足
衛冕兼英超「一哥」利物浦，上圈以2比1淘汰修咸頓，對上3圈全部淘汰英超球隊，可見二線兵一樣深具實力；預計中堅查洛爾昆沙、中場小將小將泰拿摩頓(Morton)及防中遠藤航將受重用。前線上，達雲紐尼斯要在稍後停賽，今夜會擔正並聯同哈維艾利諾、費達歷高基艾沙及迪亞高祖達攻堅，火力亦足。今戰雙方都會「擺大頭」，必先取「入球」大。
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