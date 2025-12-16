英聯盃｜8強開戰 卡城「大」勇砌車

英超暫時停火，周中由英聯盃八強戰主打，八強中級數最低的英甲榜首卡迪夫城，將會在主場迎戰富豪兵團車路士。卡城近期火力十足，主場踢高一班，今場面對將會大幅度輪換的車路士，或可拉近彼此形勢，可先取入球「大」盤。(球賽編號FB1198，12月17日04:00開賽)

車路士剛戰英超主場打敗愛華頓，保持前四一席之餘，並即時為早前歐聯領先下，敗走意大利吐一口悶氣；但主帥馬利斯卡上仗賽後言論令外界有無限揣測，並指出贏愛華頓賽前是他自上任以來最糟糕的48小時，指他個人及整個團隊不獲支持，卻未有指明是受到會方壓力。

車路士人腳鼎盛

主帥另大讚球隊在不少主力於季初長期缺陣下，仍踢出爭氣波；而由於英超加上歐聯的密麻麻賽程，就算藍戰士近7屆三度打入英聯盃決賽，今場仍會沿用對上兩圈的部署，大幅輪換陣容讓主力稍作休息。剛傷癒的高爾彭馬、中場主力安素費南迪斯、翼衛古古列拿及一號門將羅拔山齊士未必會在今晚踢正選。

球隊對上兩圈英聯盃同樣作客，鬥英甲林肯城半場落後下1比2反勝對手；上圈則上半場領先3球，最終飽吃驚風散以4比3淘汰對手；一眾非常規主力包括鋒將馬克基奧、泰列基佐治及比諾傑坦斯將全力爭取入波博表現，球隊上下急欲交出成績，遇上英甲的卡城，藍軍當然沒有退縮理由。