英聯盃16強激戰 曼聯鬥英冠一哥般尼

世盃落幕，英超球隊隨即陸續登場，部分要出戰英聯盃16強；其中「紅魔鬼」曼聯今晚深夜將會在奧脫福擺擂台，接受「英冠一哥」般尼挑戰(22/12 04:00)，求打響復賽後頭炮，為英超復賽加強信心。

曼聯已有超過一個月未有正式比賽，小休前走勢出色，先在上圈英聯盃主場以4比2大炒阿士東維拉，當時陣容頗具誠意，箭頭安東尼馬迪爾、拉舒福特及般奴費南迪斯皆有入球；然後靠新星加拿祖在聯賽絕殺富咸。雖然球隊兩大守將法國華拉尼、阿根廷利辛度馬天尼斯戰畢世盃後尚未歸隊，但中堅仍有瑞典的域陀連迪路夫坐鎮；今場或會夥拍近兩仗熱身賽皆正選出場的青年軍、年初曾外借伯明翰的曼治(Mengi)扼守中路，未有入選西班牙世盃大軍的迪基亞，將會把關。

至於早前所屬國家隊提早出局的曼聯國腳，包括英格蘭中堅哈利馬古尼、拉舒福特及巴西中場費特及卡斯米路、葡萄牙攻中般奴費南迪斯，今場應不會列陣；年輕球員艾蘭加及加拿祖、後備中場雲迪碧克、麥湯米尼則大派用場。主帥滕哈格在休戰期間，已聘請運動心理學家入隊，準備每星期兩次輔導每一位球員，並準備協助世盃回歸後的球員，以及之前落選英格蘭的星級前鋒查頓辛祖。後者被指體能及心理狀態欠佳，早前已缺席球會在西班牙的集訓，而曼聯在當地兩場友賽先後受挫卡迪斯及貝迪斯。