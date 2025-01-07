英聯盃4強｜阿仙奴半力「細」鬥紐卡素

聯賽失分的「兵工廠」阿仙奴，收拾心情後又要準備展開4項不同賽事、連續5戰主場之旅；首戰今晚深夜英聯盃4強首回合迎擊大勇紐卡素。兩隊料將大幅輪換，尤其主隊兵源不足，只能穩中求勝，可先取足智彩開出入球中位數[2.5/3]球細盤。(球賽編號FB5896，1月8日04:00開賽)
「兵工廠」剛戰英超作客被白禮頓逼和，仍例聯賽榜次席但未能收窄與榜首利物浦的距離，由於早前4天內接連作客，加上鋒線夏維斯因病續缺陣、布卡約沙卡及史達寧養傷，上仗先開紀錄的17歲新星尼華尼利(Nwaneri)，亦因肌肉受傷半場退下火線，今場一眾中前場主力要否頂硬上，或留力之後出戰英足盃、聯賽及歐聯賽事，要看主帥阿迪達的部署。
球隊近年對爭英聯盃不算熱衷，對上一次打入決賽已是17/18年球季，上圈主場3比2淘汰水晶宮時，門將仍用一號的大衛拉耶；今場中堅可用積及基奧柯拍剛戰聯賽停賽的祖利安添巴，兩閘基蘭泰亞尼及路易斯史基利(Lewis-Kelly)；而中場佐真奴及當勇箭頭加比爾捷西斯，仍可擔正。兵工廠對上6場主場錄得5勝1和，只有一場失波，迎擊大勇的紐卡素，仍可穩中求勝。
紐卡素戰意較強
「黑白兵團」紐卡素連同上圈英聯盃主場3比1淘汰賓福特，寫下6連勝佳績；球隊上圈差不多以最強陣容出擊，今屆只要再過一關，便可重溫前季打入英聯盃決賽僅負曼聯的佳績，戰意較強。
主帥賀維承認近期甚少輪換，只因希望乘勢多贏比賽，陣中多達8位主力在過去6連勝中，場場踢正選；但中堅法比安舒哈及中場主力般奴古馬雷斯，今場首回合要一同停賽，令哈維班尼斯、祖爾韋洛克及桑恩朗達夫，今場有機會升正，加強中場活力。該隊作客戰力不及主場，今夜目標會是保住不敗，次回合便可在地頭重新部署爭勝；雙方各有顧慮，先取「入球」細安心。
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