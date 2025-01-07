英聯盃4強｜阿仙奴半力「細」鬥紐卡素

「兵工廠」剛戰英超作客被白禮頓逼和，仍例聯賽榜次席但未能收窄與榜首利物浦的距離，由於早前4天內接連作客，加上鋒線夏維斯因病續缺陣、布卡約沙卡及史達寧養傷，上仗先開紀錄的17歲新星尼華尼利(Nwaneri)，亦因肌肉受傷半場退下火線，今場一眾中前場主力要否頂硬上，或留力之後出戰英足盃、聯賽及歐聯賽事，要看主帥阿迪達的部署。

球隊近年對爭英聯盃不算熱衷，對上一次打入決賽已是17/18年球季，上圈主場3比2淘汰水晶宮時，門將仍用一號的大衛拉耶；今場中堅可用積及基奧柯拍剛戰聯賽停賽的祖利安添巴，兩閘基蘭泰亞尼及路易斯史基利(Lewis-Kelly)；而中場佐真奴及當勇箭頭加比爾捷西斯，仍可擔正。兵工廠對上6場主場錄得5勝1和，只有一場失波，迎擊大勇的紐卡素，仍可穩中求勝。