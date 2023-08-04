英聯邦運動會走到盡頭？　未來兩屆主辦及申辦城市紛紛退出

艾伯塔省原本計劃由艾德蒙頓及卡加利兩個城市為主，舉辦這個由多個英聯邦國家及地區參與的體育盛事。不過艾伯塔省的旅遊及體育部長Joseph Schow指，估計舉辦運動會需要花費27億加元（約157.8億港元），認為這對於一個省來說是太高昂。根據有關的計劃，比賽打算在2030年的8月舉行11日的比賽，並在卡加利與艾德蒙頓，以及當地原住民領地舉辦。Joseph Schow又指，有關的「企業贊助模式」以及「有限的轉播收入」，將令納稅人要支付93%的有關開支。

加拿大艾伯塔省宣布，退出申辦2030年的英聯邦運動會，這是繼早前澳洲維多利亞州宣布退出主辦2026年賽事後，再有主辦或申辦的地方，退出主辦英聯邦運動會，令這個接近100年歷史的運動會，可能被迫停辦。

路透社就報道，艾德蒙頓本身計劃付出100萬加元，而艾伯塔省則付出200萬加元。加拿大英聯邦體育部門就表示，將會在本月內完成可行性的研究。2030年的賽事，原本會是這項盛事的第100周年紀念，除艾伯塔之外，安大略省的哈密爾頓也是其中一個申辦城市，而印度政府也在考慮申辦2026或2030年的比賽。

澳洲維多利亞州上月放棄主辦

在上月，原本獲得2026年主辦權的澳洲維多利亞州宣布，因為開支問題，而決定退出主辦，該州原本估計2026年的比賽的開支將達26億澳元（約133.2億港元），不過之後因為急升至超過60億澳元，而令這個澳洲地方決定退回主辦權。英聯邦運動會聯合會對維州的退出表示極度失望，但表示會尋求解決方法，不過當局目前仍未決定2026年是否有新的主辦城市或地區。

英聯邦運動會前身是大英帝國運動，在1930年主辦首次的比賽，由全球的英聯邦成員或前英國殖民地參與，香港過去都曾經參與賽事。賽事本來與奧運會一樣是4年一度。對上一次的賽事，是去年於英國的伯明翰舉行。