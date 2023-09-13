英超今夏破紀錄230億元擴軍 超級新人類萬眾期待

英超新人類，萬眾矚目！隨着本周國際賽期完成，球迷視線即回到全球至強的英超聯，不少英超球會早前趕在死線前加碼擴軍，當中不乏從未踏足英超的潛質優厚新星；他們已整裝待發，誓要在新天地一顯顏色，令人期待。
根據德勤體育商業集團(Deloitte Sports Business Group)報告指出，英超今夏轉會市場花費破紀錄23.6億英鎊(約230億港元)擴軍，較去年同期的19.2億英鎊，高出逾兩成；在豐厚的電視轉播費、加上沙特聯賽興起，在放售球員上賺回不少轉會費，不少英超球會「水頭充足」，成功令不少未曾踏足英超的各地新星，在死線前趕及加盟，在本賽季大展拳腳。
岩拉伯特為曼聯重要併圖？
本周末英超重開，最矚目的「新星試打場」，必屬曼聯周六迎戰白禮頓。去年年尾領摩洛哥奪得世盃殿軍的鋼鐵中場蘇夫恩岩拉伯特(Sofyan Amrabat)，一直備受歐洲各大球會青睞；但這位27歲的前費倫天拿主力，只心儀紅魔，最終以借用形式加盟。此子雖然早前因傷退出國際賽，但據報只是預防性質，本周六有望在奧脫福「地標」登場。他說：「我是一個激情的人，我希望將這能量注入球隊，每次上陣都會傾盡所有。」
安素法迪離巴塞投白禮頓
紅魔開季4戰2敗，今場面對「奇兵」白禮頓，當然不能掉以輕心。對手「海鷗」近季急速冒起，無懼大會挖角；在今夏關窗前，更神奇借得巴塞隆拿的20歲新星安素法迪(Ansu Fati)一季，加上以2,500萬英鎊，從法甲里爾簽得喀麥隆新星巴利巴(Carlos Baleba)，作摩西斯卡斯度(Moises Caicedo)離隊後的替補。白禮頓下周將歷史性出戰歐霸分組賽，球會技術總監大衛華亞(David Weir)形容，今屆是「該會史上最偉大的一季」，而其實白禮頓更可能是英超最強「潛力股」。
另外，埋門登陸英超的新人類，包括水晶宮的19歲巴西前鋒馬菲奧斯法蘭卡(Matheus Franca)、利物浦的荷蘭明日之星加雲貝治(Ryan Gravenberch)，以及加盟諾定咸森林前、替燕豪芬殺入歐聯分組賽的的科特迪瓦中場伊巴謙辛加利(Ibrahim Sangare)，眾星隨時候命，閃耀英超舞台。