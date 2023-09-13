英超今夏破紀錄230億元擴軍 超級新人類萬眾期待

英超新人類，萬眾矚目！隨着本周國際賽期完成，球迷視線即回到全球至強的英超聯，不少英超球會早前趕在死線前加碼擴軍，當中不乏從未踏足英超的潛質優厚新星；他們已整裝待發，誓要在新天地一顯顏色，令人期待。

根據德勤體育商業集團(Deloitte Sports Business Group)報告指出，英超今夏轉會市場花費破紀錄23.6億英鎊(約230億港元)擴軍，較去年同期的19.2億英鎊，高出逾兩成；在豐厚的電視轉播費、加上沙特聯賽興起，在放售球員上賺回不少轉會費，不少英超球會「水頭充足」，成功令不少未曾踏足英超的各地新星，在死線前趕及加盟，在本賽季大展拳腳。