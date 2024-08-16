英超今夜開鑼 曼聯主場「大」戰富咸

賽前加碼擴軍的「紅魔」曼聯，暫時遠水不能救近火，防線兵源調動略呈緊張；今夜2024/25年度英超揭幕戰在奧脫福打頭陣，迎戰黑馬富咸，相信會以攻為守，務求打響頭炮，今場可先取入球中位數[3/3.5]球「大」(球賽編號FB9114，8月17日03:00開賽)。 紅魔上屆跌至第8，但食尾胡贏曼城捧英足盃，主帥滕哈格不但獲留用，更大事擴軍；由於之前新簽的法國中堅約路受傷要休息3個月，梳爾及連迪路夫養傷，球隊上仗社區盾要用利辛度馬天尼斯串演左閘，由老將莊尼伊雲斯拍哈利馬古尼扼守中路，面對該仗漫不經心的曼城鋒將，防守漏洞不多。

坦克sir增阿積士DNA 「坦克」賽後不敢怠慢，剛打包簽入阿積士體系的摩洛哥的馬沙拉奧及「荷蘭金童」馬菲斯迪歷特一對拜仁慕尼黑守將，但二人加盟不久，未必即時起到作用；預料今場防線以上仗原陣出場，面對反擊有力的富咸鋒將，有一定隱憂。 可幸紅魔上仗社區盾下半場初段，中前場加大壓力，即將形勢扭轉；雖然中鋒海倫同樣在早前球會賽拉傷鼠蹊，要缺陣數星期，但前線仍有般奴費南迪斯及拉舒福特壓陣，配合快翼、上仗入波的加拿祖、阿密特迪亞路及回巢的查頓辛祖等，主場當然攻得起。

富咸穩定性有待證明 對手富咸上季主場曾以2比1擊退曼聯，終止之前對賽4次全敗劣績；球隊上季不愁降班威脅，但表現反覆不定，全季最威只試過2次聯賽連勝。 這支倫敦球會今夏最大變動，是高價放走中場重心祖奧柏連夏予拜仁，但換入阿仙奴前「10號」新星伊美路維，進攻創造性加強；後者為新東家連續兩場球會賽入波，跟伊禾比、上季冒起的箭頭梅路斯合拍有火花。主帥馬高施華今場必用快速突擊，求破紅魔雙中堅轉身慢的弱點，今場戰情未必一面倒，估計入波會多。

英超第1周賽程