英超入波慶祝「達嘲諷或批評範疇」將被罰 阿仙奴小將模仿夏蘭特冥想成歷史？

球員入波，好多時都會有所慶祝，而且花款甚多，球證一向好少過問，只有除衫係明文規定會食牌，理由係以前有人除掉球衣著唔返，令球賽遲遲開唔到。 不過，英超聯賽有新意，首席足球官近日表示，若球員的入波慶祝「跨越到嘲諷或批評範疇」，英超賽會將會「處理」此類行為。 愛華頓球員作客扮海鷗慶祝被罰黃牌 愛華頓的伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）在1月25日作客鬥白禮頓時攻入致勝球，隨後在主場球迷面前揮動手臂模仿飛翔動作。由於白禮頓綽號為「海鷗」，主裁判羅賓遜（Tim Robinson）及英格蘭職業球證公司( PGMOL )認為這一動作帶有煽動性，因此向伊利文尼戴耶發出黃牌。

Another view of Ndiaye’s penalty from the Brighton end pic.twitter.com/5JJMiQBWsv — Everton Views (@EvertonViews) January 29, 2025

Myles Lewis-Skelly scores against Man City then hits Erling Haaland's celebration 😮🧘‍♂️ pic.twitter.com/mlqerLYWFr — 𝐒𝐞𝐚𝐧 (@seanafc_) February 5, 2025

賽會不鼓勵球員以編排好的動作慶祝 英格蘭足總的規則明確指出：「球員可以在進球後慶祝，但慶祝不得過度；不鼓勵編排好的慶祝動作，亦不得導致過度浪費比賽時間。」此外，球員若作出「挑釁、輕蔑或煽動性手勢或行為」，可被判罰黃牌。 本周英超聯賽小組代表東尼史高斯（Tony Scholes）被問及裁判應如何處理球員的慶祝動作時，他表示：「這其中存在一條界線，對吧？我們希望看到球員慶祝，某些慶祝動作甚至非常有趣、娛樂性十足。但一旦這條界線被越過，演變成嘲諷或批評，我們就需要處理。」

1月26日李斯特城擊敗熱刺的比賽中，前鋒華迪（Jamie Vardy）在熱刺球迷面前指向球衣上的英超標誌，暗示自己帶領李斯特城曾於2016年奪得英超冠軍，熱刺則食白果。而在上星期，阿仙奴的李維士史基拿（Myles Lewis-Skelly）對曼城時，入波後模仿曼城前鋒夏蘭特（Erling Haaland）慣常做出的冥想坐姿慶祝。 以後這類「二次創作」入球慶祝動作，會唔會又被球證認為有嘲諷呢？ 球員又需唔需要事先向 PGMOL申請，入波將會點樣慶祝呢？ 跑去對方球迷地帶慶祝又得唔得呢？ 原文刊登於 Yahoo 體育

朗拿度好彩，未鬥過白禮頓。 (Neal Simpson - EMPICS via Getty Images)