英超分析｜熱刺緣盡歐洲賽 卡尼去向未明

王牌射手哈利卡尼梅開二度、並追平個人英超一季入30球的最高紀錄，煞科日助作客的熱刺4比1大勝列斯聯，兼送對手落英冠；但這支北倫敦球會最終只排第8，仍要自2009/10年球季以來，首次缺席歐洲賽事。

與球會只餘一年合約、曼聯虎視眈眈的卡尼，自3月熱刺在歐聯受挫AC米蘭出局後，14次代表球會及國家隊出賽，共入14球，交足功課；個人今屆僅屈居曼城新星艾寧夏蘭特之後，排英超神射手次名，但已追平個人2017/18年球季紀錄，可惜獨力難挽熱刺四大皆空之餘，更無法躋身來屆歐洲賽。

暫代主帥賴恩美臣說：「來到失望球季的終結。我們已做好自己本份贏波，並高興球隊的表現，但對今個球季感失望。」對於緣盡歐洲賽，他說：「這是熱刺，我們預期會在歐洲角逐；但聯賽榜不會說慌，今個夏天要查找原因，並捲土重來。」對於卡尼前途，今夏將會「退位」的美臣表示，記者問錯了人，並指重要會是球會作出正確的決定。

