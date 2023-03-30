英超分析｜護級季尾亂鬥 韋斯咸火拼修咸頓

國際賽後，視線重回歐洲各大頂級聯賽，英超季尾大直路除阿仙奴鬥曼城「二龍爭珠」成熱話外，護級大戰之亂鬥，屬近年罕見。現時由第12位至20位包尾球隊的積分差距，只有4分，季尾可謂「分分奪命」！而本輪英超有多場「尾9」對戰，其中現役英超領軍資歷最長的莫耶斯將率韋斯咸迎戰榜尾的修咸頓，為面子、為帥位、為護級都不容有失。

「槌仔幫」韋斯咸雖已打入歐協聯8強，但對上15場聯賽只嘗2勝，排名跌至尾3；曾在英超先後執教愛華頓、曼聯及第二次再掌韋斯咸帥印的莫耶斯，已是現役英超教波資歷最長一人，同時又在干地離開熱刺後，成為英國博彩公司，下一位被炒領隊的頂頭大熱。

韋斯咸今季最大問題是攻力不可靠，中路防守不斷換將效果亦欠佳，在4月頭於7天內踢3場，最關鍵當然是本輪主場鬥包尾的修咸頓；而往後兩戰要鬥仍爭逐歐洲賽事資格的紐卡素及富咸，更難搶分。外界盛傳「莫爺爺」若今仗稍有差池，前利物浦名帥賓尼迪斯有機會臨危受命。莫帥今場最大贏波希望將寄託意大利國腳施卡馬卡及丹尼艾格斯，二人或齊齊擔正，邊線的查洛保雲及中場發電機迪格蘭賴斯能否發揮水準亦相當關鍵。