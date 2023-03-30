英超分析｜護級季尾亂鬥 韋斯咸火拼修咸頓

國際賽後，視線重回歐洲各大頂級聯賽，英超季尾大直路除阿仙奴鬥曼城「二龍爭珠」成熱話外，護級大戰之亂鬥，屬近年罕見。現時由第12位至20位包尾球隊的積分差距，只有4分，季尾可謂「分分奪命」！而本輪英超有多場「尾9」對戰，其中現役英超領軍資歷最長的莫耶斯將率韋斯咸迎戰榜尾的修咸頓，為面子、為帥位、為護級都不容有失。
「槌仔幫」韋斯咸雖已打入歐協聯8強，但對上15場聯賽只嘗2勝，排名跌至尾3；曾在英超先後執教愛華頓、曼聯及第二次再掌韋斯咸帥印的莫耶斯，已是現役英超教波資歷最長一人，同時又在干地離開熱刺後，成為英國博彩公司，下一位被炒領隊的頂頭大熱。
韋斯咸今季最大問題是攻力不可靠，中路防守不斷換將效果亦欠佳，在4月頭於7天內踢3場，最關鍵當然是本輪主場鬥包尾的修咸頓；而往後兩戰要鬥仍爭逐歐洲賽事資格的紐卡素及富咸，更難搶分。外界盛傳「莫爺爺」若今仗稍有差池，前利物浦名帥賓尼迪斯有機會臨危受命。莫帥今場最大贏波希望將寄託意大利國腳施卡馬卡及丹尼艾格斯，二人或齊齊擔正，邊線的查洛保雲及中場發電機迪格蘭賴斯能否發揮水準亦相當關鍵。
禾確特近況佳
修咸頓表現似有起色，近4戰英超只嘗一敗，上仗3比3逼和熱刺更顯鬥志，由於「聖人」比賽場數較多隊下游球隊多1至2場，加上之後返主場要鬥曼城，今場作客倫敦亦不會坐以待斃，其34歲的老牌翼鋒禾確特在新帥些拿斯麾下重生，上仗英超取得1入球1助攻，速度及射術猶在，今場或成搶分關鍵。
般茅或有機爬升
尾二的般尼茅夫賽程較其他兩隊易踢，周六先鬥不少主力傷、停、氣勢大降的富咸；之後下周快車續在地頭鬥白禮頓，以球隊近4戰主場搶到5分兼場場有入球的氣勢，說不定在4月「魔鬼賽程」後跳升數級暫緩降班危機。
另外，目前28戰得27分的水晶宮(12位)將會對27戰得25分的李斯特城(17位)；27戰得26分的諾定咸森林(16位)將會對打多場戰得27分的狼隊(13位)，今輪大戰後料將又大執位！
(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)